Videón a világ legszerencsésebb harckocsija: ilyen támadást eddig kevesen éltek túl

Továbbra is heves harcok zajlanak a donyecki Avgyijivka körül: az oroszok a településtől északra és délnyugatra található kis falvakon át próbálnak nyugati irányba nyomulni, és elvágni az ukrán utánpótlási útvonalakat.

Az orosz erők nemrég a délnyugati szektorban található Vodiane térségében próbáltak áttörni: páncélosokkal támadták a településtől északra található ukrán állásokat.

Egy orosz drón lefilmezett egy ilyen támadást: az látható a felvételen, ahogy egy Moszkvához lojális harckocsi tűz alá vesz egy rejtőzködő ukrán gyalogsági alakulatot. Az ukránok viszonozták a tüzet: páncéltörő rakétát lőttek ki a járműre, amely láthatólag talált is.

Az orosz harckocsizóknak azonban hatalmas szerencséje volt: a harcjármű nem szenvedett kritikus sérülést és vissza tudott vonulni. A felvételen jól látható: sok más harcjárműnek és kezelőjének nem volt ilyen szerencséje, rengeteg a roncs a faluhatárban.

Video of a Russian tank surviving an ATGM strike (the source claims it was from tank fire) after firing on Ukrainian positions. The video shows the wreckage of several destroyed tanks or IFVs. https://t.co/Zbc8wpOtPv