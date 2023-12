Felvételek bizonyítják: csúnyán kijátsszák az oroszok a szankciókat, ontják a fegyvergyárak a szupermodern harci helikoptereket

Repülési tesztet hajtott végre az orosz Rosztyek állami fegyvergyártó vállalat, állítólag újonnan gyártott Ka-52M harci helikopterekkel. Az egész bemutató azért érdekes, mert az orosz hadiipar láthatólag képes modern, high-tech harci helikoptereket gyártani − annak ellenére, hogy a szektort kőkemény nyugati szankciók korlátozzák. A Ka-52-esek ráadásul kifejezetten aktívak Ukrajnában: a nyári ukrán ellentámadás elhárításában fontos szerepet játszottak.

Ezeknek a gépeknek nem lenne szabad repülniük

Repülési próbát hajtott végre az orosz állami hadiipari vállalat, a Rosztyek, néhány Ka-52M harci helikopterrel. Az orosz védelmi minisztériumhoz köthető Zvezda hírügynökség beszámolója szerint a forgószárnyas katonai repülőgépeket hamarosan átadják az orosz légierőnek.

A Zvezda azt állítja, hogy a helikoptereket a Rosztyek újonnan gyártotta.

️ The Russian Ministry of Industry and Trade has published footage of flight tests of Ka-52M helicopters, which will soon be handed over to the MoD RF./Nov. 2023/ https://t.co/5Qh6b5IsDV — Massimo (Frantarelli) November 30, 2023

Az egész hír azért különösen érdekes, mert lényegében bizonyítja: miközben folyamatosan érkeznek a hírek arról, hogy milyen nehézségeket okoznak a nyugati szankciók az orosz civil repülésnek, az orosz hadiipar képes modern haditechnikai eszközöket gyártani.

A harci helikopterek kifejezetten komplex és high-tech eszközök: számos olyan felszerelési elemet tartalmaznak, melyet az orosz hadiipar nem gyárt, ezért külföldről kell beszereznie. Ilyen alkatrészek például a repülési elektronikában használt chipek, processzorok, kommunikációs eszközök; ezek nélkül nemhogy éles harci bevetésen nem tudna részt venni egy katonai helikopter, de még biztonságosan repülni sem tudna.

Az ilyen alkatrészek Oroszországnak történő értékesítését szigorú nemzetközi szankciók korlátozzák, amelyeket az Egyesült Államok és az EU vezette nyugati koalíció az Ukrajna elleni invázió elején vezetett be. Ezek a szankciók nem csupán a repülőgép-alkatrészek és a katonai célra is használható elektronikus eszközök értékesítését tiltják, de még a civil repülésben használatos alkatrészek, képzések, karbantartási eszközök transzferjét is blokkolják.

A szankcióknak egyetlen céljuk van: az orosz hadiipar, ezen belül is a katonairepülőgép-ipar totális megbénítása. Nagyon úgy tűnik, hogy ez nem történt meg, pontosabban fogalmazva, ha megtörtént is, nem maradt tartós.

Honnan vannak az alkatrészek?

A Ka-52-esek demójáról látható képsorok kapcsán nyilván fölmerül az emberben az a gondolat, hogy amit látunk, egy újabb orosz Potemkin-falu: a háború előtt legyártott, talán egy kicsit modernizált harci helikoptereket röptettek meg az oroszok, egyébként nem képesek új forgószárnyasokat gyártani.

RIA Novosti video of Russian Ka-52 helicopters engaging Ukrainian targets. https://t.co/fdKidoeL9N — Rob (Lee) March 6, 2022

Erre a gondolatra éppenséggel Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik tanácsadója reflektált nemrég, aki Telegram-csatornáján azt írta: az oroszok képesek új harci helikoptereket gyártani, annak ellenére, hogy elvileg nem lenne szabad, hogy hozzáférjenek a szükséges komponensekhez.

Jermak nem nevez meg konkrét országokat, de azt állítja, az alkatrészeket „ázsiai és nyugati cégektől” szerzi be Moszkva, szerinte ezek szankcionálására van szükség az orosz hadiipar ellehetetlenítéséhez.

Ami már sokszor kibukott korábban, mind az orosz hadiipar, mind pedig a szintén rengeteg nyugati alkatrészt tartalmazó iráni drónok kapcsán, az, hogy a haditechnikai eszközökbe bekerülő alkatrészek gyártói sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy termékeik végül Ukrajnát pusztító fegyverekbe kerülnek.

Technology from more than a dozen Western companies found in one of the Iranian drones shot down in UkraineOf the 52 components seized from the Shahed-136 kamikaze UAV, 40 were developed by 13 different American companies. pic.twitter.com/N5uLUIrWG9 — Clash (Report) January 4, 2023

Az oroszok a nyugati komponensekhez közvetítő országokon, kirakatcégeken keresztül jutnak hozzá: ebben az értékláncban fontos szereplő Törökország, az Egyesült Arab Emírségek és Kazahsztán mellett például Szerbia, Kirgizisztán, Örményország is – olyan semleges vagy néha még kifejezetten Nyugat-barát országok is, amelyek nem vezették be az Oroszországra kirótt szankciókat. Egyszerűen arról van szó, hogy nagy nyugati elektronikai eszközgyártók eladnak hadiiparban is használható alkatrészeket például egy Törökországban bejegyzett kirakatcégnek, ez pedig átcsomagolja a terméket, és viszi is tovább Oroszországnak.

Amit pedig mégsem tud megvenni Oroszország a szankciók kijátszásával, azt megveszi Kínából.

Kínának is van saját katonai repülőgépipara, drónipara, mikrochipipara, még ha nem is feltétlenül olyan fejlett, mint például az Egyesült Államok technológiaipari szektora. Nyilván egy alaplap vagy egy marék mikrochip értékesítése közel sem szúrja annyira a Nyugat szemét, mint ha akár egyetlen gépkarabélyt eladnának az Ukrajnát támadó orosz hadseregnek.

Egyébként még arról sincs feltétlen szó, hogy Kína hadi minőségű anyagokat szállít Moszkvának: az orosz mérnökök megtanultak már egyszerű, Ali Expressről rendelt alkatrészeket is beszerelni katonai eszközökbe. Ezek nyilván nem harci helikopterekbe kerülnek bele, de például a drónipar lelkét adják.

Az orosz hadiipar – ha okozott is némi fennakadást az átállás – mára szinte biztosan megtanulta kijátszani a nyugati szankciókat, ez pedig veszélyes helyzetet teremt, nem csupán Ukrajna számára.

Ha a szankciók ellenére képeseket harci helikoptereket gyártani – a világ legkomplexebb és legszofisztikáltabb fegyverrendszereit -, valószínű, hogy minden mást is képesek.

Mit tud a Ka-52M?

Az orosz Ka-52-es harci helikopterek fontos szereplői az ukrajnai háborúnak, egy olyan légi járműről van szó, amelynek fő feladata dedikáltan a szárazföldi technikai eszközök megsemmisítése. A nyári ukrán ellentámadás elhárításában kiemelt szerepük volt, hiszen az ukrán haderő nagy mennyiségű nyugati harcjárművel próbálta áttörni az orosz védvonalakat Zaporizzsjában és Donyeckben.

Russian Ka-52 engaging a Ukrainian armored column in on June 8th, 2023 #Zaporizhzhia — FUNKER530 (@FunkerActual) June 9, 2023

A Ka-52-eseket az teszi kifejezetten veszélyessé, hogy nagy hatótávolságú páncéltörő rakétákkal szerelték fel; az „M” típusváltozat fő fegyverét egy Izgyelije 305 vagy LMUR nevű páncéltörő rakéta adja, amely képes akár 14 kilométeres távolságból is pontos találatot leadni mozgó szárazföldi célpontra.

Papíron a géptípus túlélőképessége is jónak számít. A pilótafülkét például megerősített páncélzat védi, amely elvileg képes ellenállni még egy 23 milliméteres gépágyú tüzének is, a gépbe épített elektronikus harcászati rendszerek figyelmeztetik a pilótát, ha légvédelmi rendszer fogta be a gépet, de még a radarokat is képes bőven azelőtt azonosítani, hogy a gép a légvédelem hatókörébe kerülne. Többféle ellenintézkedés is található a forgószárnyason, amely képes akár teljesen eltéríteni az ellenséges légvédelmi rakétákat, mielőtt becsapódnának a gépbe. Az „M” típusváltozaton állítólag ezek fejlesztése is megtörtént.

Széljegyzetként annyit érdemes még megjegyezni, hogy a Ka-52-es a világ első olyan harci helikoptere, melyből szükség esetén katapultálni is lehet.

Shots of the KA-52 hit yesterday, one ejection and parachute can be seen. pic.twitter.com/LAPc7DHv2m — ayden (@squatsons) August 18, 2023

A Ka-52-esek harctéri teljesítménye természetesen nem makulátlan: az orosz helikopterveszteségek zömét ezek a gépek teszik ki, legalább 58 ilyen forgószárnyas lelövéséről van felvétel, ami a háború előtti állomány több mint fele. Kifejezetten ciki, hogy több Ka-52-est lelőttek már az ukránok szárazföldi célpontok ellen fejlesztett Sztuhna páncéltörő rakétával.

Ukrainian soldiers shoot down a Russian KA-52 with a Stugna ATGM pic.twitter.com/moNUqHMdFe — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 5, 2022

Persze fontos tényező, hogy az összes helikoptertípus közül messze a Ka-52-eseket használja a legaktívabban az ukrajnai háborúban az orosz légierő, így már csak a nagy számok törvénye alapján is sok a veszteség. Ugyanakkor a moszkvai vezetés láthatólag elégedett a géptípussal, amit jelez, hogy megduplázták az idei évre az eredetileg tervezett megrendelésszámot – azt nem tudni, hogy ez pontosan hány gépet jelent.

Orosz hadiipari források azt állítják: jelenleg Oroszország majdnem 300 helikoptert gyárt le évente, de azt nem tudni, ebből mennyi a Ka-52-es vagy Mi-28-as harci helikopter, mennyi a modernizáció és nem friss gyártás (az oroszok jellemzően a modernizált eszközöket is a „gyártott” kategóriába sorolják). Ugyanakkor érdemes megjegyezni: ha a 300-as szám csupán fele igaz, ez is több, mint ahány katonai helikoptere összesen van a legtöbb európai ország légierejének. A nyugati vezetőknek alaposan el kell gondolkozniuk a hadiipari kapacitások növelésén, ha tartani akarják a lépést.

