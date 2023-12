Bejelentették: olyan rakétát fejleszt Ukrajna, mellyel Oroszország szívét tudják támadni

Azon dolgozik az ukrán hadiipar, hogy egy 400 kilométeres, szárazföldi célpontok támadására is alkalmas Neptun rakétavariánst állítsanak hadrendbe – jelentette ki Ivan Havriljuk, ukrán védelmiminiszter-helyettes.

A Neptun egy ukrán fejlesztésű hajó elleni rakéta: jó eséllyel ezzel a fegyverrendszerrel süllyesztette el az ukrán haderő a háború elején a Moszkvát, az orosz Fekete-tengeri Hadiflotta zászlóshajóját.

Ivan Havriljuk tábornagy szerint az ukrán hadiipar most azon dolgozik, hogy a fegyverrendszer alapján egy olyan rakétarendszert fejlesszenek, amely 400 kilométeres hatótávolságon működik majd, és szárazföldi célpontok támadására is alkalmas lesz. A rakéta rombolóképességét is növelik majd: a jelenlegi Neptun-rakéta 150 kilogrammos robbanófejjel van felszerelve, a fejlesztés alatt álló változat 350 kilogrammos töltetet kap majd.

Havriljuk ennél több részletet nem árult el a projektről, így nem tudni azt, hogy állnak a fejlesztési munkálatok, sem azt, hogy mikor állhat az eszköz hadrendbe.

Ha valóban elkészül egy ilyen rakétarendszer, Ukrajna az északkeleti határrégióból akár Moszkva, az orosz főváros külterületeit is célba tudja venni a fegyverrel. Lőtávolságon belül kerül még a Krím, beleértve a Krími hidat, illetve Rosztov, valamint Voronyezs városok térsége is.

Címlapkép forrása: STR/NurPhoto via Getty Images. A címlapkép illusztráció, egy szovjet eredetű Tocska-rendszer látható rajta.