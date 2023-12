Brutálisan elszaporodtak a rágcsálók az ukrán fronton: már a harcjárművekre is veszélyes, ami történik

Nagyon elszaporodtak a rágcsálók Ukrajna keleti részében, olyannyira, hogy az egerek, patkányok már páncélozott járművek és más technikai eszközök működését is veszélyeztetik.

Sorra jönnek a felvételek arról, hogy orosz és ukrán katonák egyaránt küzdenek teljes rágcsáló-kolóniákkal: az egerek, patkányok olyan szinten elszaporodtak a frontvonalon, hogy egyes szektorokban szinte kezelhetetlen a helyzet. Az állatok bemásznak a harcjármű-tárolókba, raktárakba, sőt, még a legénységi szálláshelyekre is beférkőznek.

Nem csupán higiéniai, egészségügyi problémákat okoznak az állatok: a harcok során használt fegyverek, harcjárművek működésében is problémák léphetnek fel. Már a második világháborúban is komoly gondokat okozott, hogy az egerek, patkányok elrágták egyes harcjárművek vezetékrendszereit, csöveit, a modern technikai eszközök pedig még inkább kitettek ennek a veszélynek, hiszen sokan ezek közül nagyban támaszkodnak komplex elektronikai rendszerekre.

A kártevők ilyen mértékű elszaporodásában több tényező is közrejátszott: egyrészt kifejezetten enyhe időjárás volt kora ősszel, a rágcsálók párzási időszakában, másrészt most, a hirtelen lehűlés miatt a patkányok, egerek próbálnak melegebb helyekre beférkőzni, amely például egy fűtött lakókörlet vagy egy harcjármű-tároló is lehet.

A Bild információi szerint olyannyira drasztikus a helyzet, hogy az ukrán hadvezetés már fegyverek és ellátmány mellett macskákat is elkezdett a fronton harcoló alakulatokhoz küldeni, remélve, hogy a szorgos ragadozók legalább tüneti kezelést tudnak adni a problémának. Emellett jelentősen megnőtt a kereslet a méreg és az egércsapdák iránt is, bár utóbbi a katonák beszámolói szerint ilyen mennyiségű rágcsáló ellen teljesen hatástalan.

