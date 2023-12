Felvételek: kilőtték az első kínai harcjárműveket Ukrajnában - Mégis hogyan kerülhettek oda?

Az orosz TASZSZ hírportál idén novemberben számolt be arról, hogy megérkeztek az orosz-ukrán front közelébe a kínai gyártmányú Desertcross 1000-3 terepjárók. Az orosz fegyveres erők elméletben eddig 537 darab példányt vehettek át, ezen kívül pedig további 1590 darabra van megrendelése a kínai cégnek.

Az első két példányt a herszoni fronton veszítették el az orosz csapatok:

First two documented losses of China provided Desertcrosses in Oleshki forest, Kherson region. https://t.co/eTzbPt2k89