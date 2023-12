Tavasz óta nem történt ilyen az ukrán fronton: ennek aztán biztosan örülni fog az orosz vezérkar

A War Mapper egy független, háborús konfliktusokkal foglalkozó X-blog, amely harctéri cselekményekről készült felvételek alapján térképeket készít különféle katonai konfliktusok alakulásáról, például az Ukrajna ellen indított orosz invázióról.

A blog havonta frissít egy olyan ábrát is, amely azt mutatja, hogy melyik oldal tudott több területet hódítani Ukrajnán belül az adott hónapban. Most a novemberi események alapján készített chartot rakták ki:

ezen az látható, hogy április óta először az orosz haderő több területet tudott meghódítani Ukrajnából, mint amennyit elvesztett.

A területszerzés egyébként minimális: mindössze 4 négyzetkilométer.

Over the month of November, Russia expanded the territory it controls in Ukraine by approximately 4 km².This marks the smallest net change in control over a single month since the February 2022 invasion.Currently, Russia occupies a total of 17.48% of Ukraine. https://t.co/nDANqrZkNJ