Az összeomlás szélére sodródott a katonai junta – Nyerhetnek a felkelők Kína szomszédságában?

Az utóbbi hetekben egyre intenzívebb összecsapások zajlanak a felkelők és a reguláris hadsereg között Mianmar északi-északkeleti részén. A lázadók csoportjait számos törésvonal jellemzi, sok különböző politikai, etnikai vagy vallási alapon szerveződött alakulat van közöttük, egy azonban közös bennük: a katonai junta elleni állásfoglalás.

A harcok főleg a hegyvidéki, növényzettel sűrűn benőtt területeken zajlik, ahol a felkelők előnyben vannak a helyismeretük miatt.

A hadsereg ezeken a területeken súlyos veszteségeket szenvedett a felkelőktől, ami miatt egyre többen számolnak be arról, hogy a kormányerők legyőzhetőnek tűnnek. Már maga beiktatott mianmari elnök is arról beszélt, hogy az ország összeomolhat. Közben a hadseregből egyre többen dezertálnak, amely így súlyos csapásmérő-képesség hiánnyal szenved. A képességek csökkenését igyekszik bombázásokkal helyettesíteni, ezzel viszont nem lehet a szárazföldön valódi eredményeket elérni a gyalogság hiányában.

MAP UPDATE: The situation in Myanmar as of 01/12/2023. One month into the 1027 offensive resistance forces are gaining ground and seizing towns in multiple states.