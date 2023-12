Egyre súlyosabb a káosz a határokon: az ukránok már árulásról beszélnek

Hatalmas sorok alakultak ki a lengyel-ukrán határon, miután a lengyelek az átkelő blokádja mellett döntöttek. A lezárás egyre hosszabbra nyúlik, miközben a megoldás még nem látszódik. Ez egyre türelmetlenebbé teszi mindkét oldalt, az ukrán kamionsofőrök már árulásról beszélnek. A The Guardian írt beszámolót a tél beköszöntével egyre drámaibbá váló helyzetről.

Nagyon súlyos időnövekedéssel kell számolniuk azoknak az ukrán kamionosoknak, akik az Európai Unió felé szeretnének átjutni. A kijutás ideje mellett a visszajutás is hatalmas időveszteséget jelent számukra, mivel 8 napig, vagy akár két hétig is eltarthat mire Ukrajnába jutnak.

A lengyelek eleinte a legforgalmasabb Medyka határátkelőnél kezdtek blokádba, később kiterjesztették ezt két másik ellenőrzőpontra, majd a szlovákoknál is hasonlóan lezárások kezdődtek.

A lengyel kamionosok azt követelik a kormánytól, hogy vezessék vissza, hogy csak évi 200 ezer határátlépés legyen lehetséges a szomszédos országból. A szabályozást az 2022-es invázióját követően törölték, hogy ezzel is segítsék Kijevet. A mostani elégedetlenkedés oka, hogy a lengyel áruszállítók úgy érzik, hogy súlyos jövedelmi hatást rájuk nézve gyakorolt Varsó lépése.

Az ukránok szerint áldatlan állapotok uralkodnak a határoknál, nagyon lassan haladnak, a most már majdnem 70 kilométeresre becsült sorban. Emiatt elkezdett az a teória terjengeni, hogy a Kreml gerjeszti a vitát valójában, hiszen a kialakult helyzet az oroszok kezére játszik. A lengyeleknél éppen a választások utáni kormányalakítási tárgyalások zajlanak, egyelőre kisebb sikerekkel. A legtöbb párt meg is nyilvánult a kérdésben, a korábbi vezető – a választáson is nyertes, de többségi koalícióra esélytelenebb – Jog és Igazságosság (PiS) már megígérte, hogy visszaállítják a szabályozást. A kormányalakításra legesélyesebb ellenzéki pártok egyelőre mélyen hallgatnak.

A tiltakozás a katonai segélyeket hivatalosan nem érinti, de az ukránok szerint több kamion már elakadt a sorban.

Sok ukrán sofőr már árulásnak veszi a lengyelek lépéseit, amely tovább szítja a feszültséget a felek között.

Címlapkép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images