Szédületes jelentés érkezett: ha ez igaz, tényleg nagy bajban van Ukrajna

A DeepState napi jelentése alapján Oroszország lényegében minden frontszakaszon kisebb-nagyobb lendülettel támad, ráadásul apró lépésekben, de sikereket is képesek felmutatni.

A szvatovei szektorban, Terni közelében több ukrán „erődítményt” is elfoglaltak. Hasonló a helyzet a bahmuti szektorban is, ahol Bohdanivka, Andrijivka és Kilscsijivka térségében is előrehaladásról számoltak be. Állítólag az utóbbi település első házait is sikerült elérni. Mindhárom település a nyári ukrán offenzíva kevés felszabadított faluja közé tartozik. A DeepState szerint a leghevesebb harcok továbbra is Avgyijivka észak-északkeleti oldalán dúlnak, de az orosz erők a település déli részén is képesek voltak sikereket elérni.

Ugyanakkor a DeepState napi jelentésében a rövid záróelemzés talán a legfontosabb: információik szerint Oroszország egyre több tartalékot vet be a frontokon, hogy kierőszakolja az áttörést. A milbloggerek szerint a harcok magas intenzitása kikezdheti az ukrán katonák tartalékait, az egész frontszakaszon dúló összecsapások pedig lassítják az egységek rotációját, pihenését és feltöltését.

Elképesztő az orosz csapatok létszámfölénye is: a DeepState információi szerint a relatíve „nyugodt” szoledári térségben

az orosz katonák ötszörös túlerőben vannak az ukránokkal szemben.

A bloggerek megjegyzik, valószínűleg Avgyijivka és Kupjanszk térségében ennél is rosszabbak az arányok.

Címlapkép forrása: Ozge Elif Kizil/Anadolu via Getty Images