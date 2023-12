Videón az orosz Lancet drón csapása: mozgás közben kaptak el egy ukrán SzT-68-ast

Több mint 50 kilométerre a frontvonal mögött likvidált az orosz haderő egy ukrán SzT-68 típusú radarrendszert. Az akcióról drónfelvétel is készült.

A Dnyeper nyugati partján, mélyen a frontvonal mögött likvidált az orosz haderő egy ukrán SzT-68 radarrendszert. Geolokáció alapján a támadás Sosztakove térségében történt, a frontvonaltól 50 kilométerre.

A támadásról készült felvétel alapján az orosz haderő két drónt használt: egy felderítő UAV azonosította és nyomon követte, egy Lancet kamikaze drón pedig semlegesítette az eszközt.

Novodimitrovka - ShostakovoLancet Vs Ukrainian radar station ST-6847.401000, 33.383200 pic.twitter.com/H3JNrrbmPN — ДражаМ (@DrazaM33) December 5, 2023

Az egész történettel kapcsolatosan a legérdekesebb dolog az, hogy láthatólag több orosz drón is kering a halálra ítélt ukrán radarrendszer körül, vagyis ezek a légi eszközök is képesek voltak áthatolni a Dnyeper mellett működő ukrán légvédelmi mátrixon.

Ez sok mindent mutathat, akár egyszerre több tényezőt is: a frontvonalhoz közeli ukrán légvédelem gyengeségét, az orosz drónok korszerűsítését, akár egyszerű véletlent is. A drónok mind orosz, mind ukrán oldalon rengeteg problémát okoznak, de ritkán fordul elő, hogy a frontvonal mögött 50 kilométerre is összehangolt dróntevékenységet láthatunk.

Címlapkép forrása: Getty Images