Tankcsatát videóztak Ukrajnában: egyértelmű a győztes

Továbbra is nagy erőkkel támadja az orosz hadsereg Avgyijivka térségét: a leghevesebb harcok az elmúlt napokban az északi szektorban található Sztyepove mellett voltak tapasztalhatók. Az orosz erők többnyire a térségbe áramló ukrán erősítéssel küzdenek meg, miközben próbálják elvágni az utánpótlási útvonalakat.

Most egy friss felvétel látott napvilágot, melyen ritka dolog látható: közvetlenül összecsap egymással egy ukrán T-64-es harckocsi, illetve egy orosz tank. Az utóbbi típusa nem látható pontosan, mert messze van: talán egy T-72B3 vagy egy T-80BVM.

Az első néhány lövés után az orosz tank visszavonul: valószínűleg azért, mert problémák léptek fel a torony forgatóberendezésével vagy a lövegcsővel kapcsolatosan. Visszavonulás közben telibe találja a harckocsit egy ukrán kamikaze-drón, de láthatólag nem történik jelentős kár az orosz tankban, a jármű elhagyja az ütközet helyszínét.

Az ütközetet tehát az ukránok nyerték meg, az orosz tank legénysége örülhet, hogy élve elhagyták a helyszínt.

Interesting video of a tank duel between Ukrainian T-64BV and Russian T-80BVM or T-72B3 in Stepove near Avdiivka in Donetsk Oblast.The Russian tank was struck with a Ukrainian FPV drone as it deployed smoke screen and started to withdraw. It appears that the tank eventually pic.twitter.com/8P6oWGTSo0