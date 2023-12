Szó szerint új időszámítás kezdődött Ukrajnában, több évszázados hagyománynak fordítanak hátat

Az ukránok először ünnepelték december 25-én a karácsonyt, miután az ország fő ortodox egyháza a Julianus-naptárról a Gergely-naptárra váltott, hogy ezzel is elhatárolódjon Oroszországtól.

Kijevben Vitalij Klicsko polgármester jelenlétében Szent Miklós napja alkalmából meggyújtották a város első számú karácsonyfáját a XI. században épült Szent Zsófia-székesegyház előtt.

Idén először nem a hagyományos ortodox karácsony napján, január 7-én, hanem a nyugati országokhoz hasonlóan december 25-én ünneplik Ukrajnában Jézus születését.

Sok ukrán számára a mostani volt az első alkalom, hogy az új naptár szerint emlékeznek meg az ünnepről.

A Julianus-naptárról a gregorián naptárra történő váltást a 2018-ban függetlenné (autokefállá) vált kijevi központú ukrán ortodox egyház is támogatta, ezzel is szimbolikusan jelezve az elszakadást Oroszországtól és a közeledést a Nyugathoz. Az ortodox egyházak egy része még mindig a Julianus-naptárat használja, így az orosz ortodox egyház is, habár Oroszországban államilag az 1917-es bolsevik forradalom óta már a nyugati naptár használatos.

Klicsko a december 6-i ünnepségen szimbolikusan meggyújtotta a fát. Bejelentette, hogy a karácsonyfát magánadományokból finanszírozták, hogy a közpénzt a fegyveres erőkre fordíthassák.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images