Retteghet az orosz hadiflotta – Alapos újítások jönnek az ukránok gyilkos fegyverén

Kijev bejelentette, hogy továbbfejlesztik a Neptun hajóelhárító rakétát. Az eszköz korábbi verziója felelős a fájó orosz veszteségért, a Moszkva nevű hadihajó elsüllyesztéséért – számolt be a Kyiv Post.

Hivatalossá vált, hogy az ukrán mérnökök dolgoznak a Neptun nevű rakéta továbbfejlesztett verzióján. Ivan Havriljuk altábornagy, védelmi miniszterhelyettes elmondta, hogy a szakemberek megkezdték a fejlesztéshez szükséges kutatási munkálatokat. Pontos részleteket egyelőre nem árult el a fegyver paramétereivel kapcsolatban, mivel ezek katonai titoknak minősülő információk.

Az már korábban kiszivárgott, hogy Kijev dolgozik a rakéta átszabásán. Akkor arról szóltak a hírek, hogy az ukrán vezetés szeretné elérni, hogy a szárazföldi célpontok ellen is alkalmas legyen a Neptun. Korábban ugyanis csak a vízi célpontok ellen tudták bevetni, igaz, nem kis sikerrel:

még 2022 tavaszán ezzel süllyesztették el az oroszok fekete-tengeri flottájának zászlóshajóját, a Moszkvát.

A Neptun egy ukrán fejlesztésű rakéta, amelyet először 2021-ben vetettek be. Néhány pletykát lehetett hallani arról, hogy pontosan hogyan képzelik el Kijevben a fejlesztéseket. Kilövőállomásnak egy teherautóra szerelt indítót használnak, a tervek szerint a jövőben is megmaradna a konstrukció. A hatótávolsága jelenleg 300 km-es, a tervek szerint ez megnövekedne 400 km-re. Emellett a robbanófej teljesítménye is több mint duplájára emelkedne, 150 kg-ról 350-re.

