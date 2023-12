Súlyosan megfenyegették a jemeni húszi lázadók az izraeli kikötők felé tartó hajókat

A jemeni húszi lázadók szóvivője arra figyelmeztette a hajózási vállalatokat szombaton, hogy az izraeli kikötők felé tartó hajóikat célpontnak fogják tekinteni a Vörös-tengeren, ha az izraeli ostrom alatt álló, palesztin lakosságú Gázai övezetbe nem tud bejutni elegendő humanitárius segítség.

"Ha a Gázai övezetbe nem jut el a szükséges élelmiszer és gyógyszer, az izraeli kikötőkbe tartó minden hajó a Vörös-tengeren fegyveres erőink célpontjává válik" - közölte Jahja Szarí szóvivő.

Az Irán támogatását élvező húszik már több alkalommal vették célba drónokkal és rakétákkal Izrael déli részét, illetve a Vörös-tengeren közlekedő hajókat, hogy - saját megfogalmazásuk szerint - ezzel támogassák a palesztinok ügyét. Amerikai hadihajók többször segédkeztek ezeknek a rakéta- és dróntámadásoknak a semlegesítésében.

Több katonai incidens is történt már a közelmúltban, amelyekért a jemeni húszik okolhatók: az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága november közepén arról számolt be, hogy jemeni húszi lázadók dróntámadást hajtottak végre a Vörös-tengeren USS Thomas Hudner hajó ellen. Az Egyesült Államok erre kapcsolatba lépett a térségben lévő szövetségeseivel, bár a katonai beavatkozásról szóló tárgyalások ellenére mind az USA, mind partnerei továbbra is a diplomáciát részesítik előnyben a közvetlen konfrontációval szemben. Nem sokkal később újabb incidens került napvilágra: november vége felé Izrael azt közölte, hogy az Irán-barát jemeni húszi lázadók elfoglaltak egy brit tulajdonban lévő, japánok által üzemeltetett teherhajót a Vörös-tengeren.

A húszik Iránbarát iszlamista lázadók, Jemen lakott területeinek körülbelül 70%-át irányítják. A Gáza elleni izraeli szárazföldi invázió elején hadat üzentek Izraelnek és ballisztikus rakétákkal, drónokkal kezdték el lőni Izraelt és a térségben működő amerikai katonai képességeket.

Címlapkép forrása: Getty Images