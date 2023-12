Kényes lépésre kell elszánnia magát a keleti hatalomnak – Enélkül veszélybe kerülnének a nagy terveik

Hamarosan elfogadják Japánban a 2024-es költségvetést, amelyben megkerülték a kényes belpolitikai témát jelentő adóemelések kérdését.

A kormányzó Liberális Demokrata Párt javaslatában nem szerepelnek konkrét időpontok az adóemeléseket illetően. Ez már azt is jelentheti, hogy hajlanak arra, hogy az intézkedéseket akár el is halasszák 2025-re, vagy 2026-ra.

Ha valóban eltolnák a plusz bevételeket jelentő intézkedéseket, az egyben megrendítené Tokió fegyverkezési terveinek finanszírozását is.

A japán kormány korábban úgy döntött, hogy öt év alatt összesen 295 milliárd dolláros pluszkeretet nyitnak a haderő reformjához szükséges fejlesztésekhez. A késlekedés magát a beruházások megkezdését is elodázhatja.

Az elképzelés komoly belpolitikai vitákat is gerjeszt, mivel nem túl népszerű a választók körében. Közben az is visszás, hogy Kisida Fumio japán miniszterelnök 2024-ben csökkentené a jövedelemadó mértékét. A tokiói kormányzat úgy oldaná meg a finanszírozási patthelyzetet, hogy fokozatosan, évről évre vezetné be az adóemelő intézkedéseket. A terveket 2022-ben egyszer már elhalasztották, emiatt többen kétségbe vonják Tokió valódi elköteleződését a haderő fejlesztése mellett. Több szakértő szerint a program 2027-es lejárását követően is hasonlóan magas összegre lesz szükség Japánban a haderő színvonalának fenntartásához.

