Közel a béke? – Nagyhatalmi segítség hozhatja el a fordulatot a délkelet-ázsiai harcokban

Mianmar a 2021-es katonai puccs óta egyre mélyebben csúszik be a polgárháborúba, a harcok az utóbbi hetekben már az összeomlással fenyegették a reguláris erőket. A szomszédos Kína számára kezdtek egyre terhesebbé válni a fegyveres összecsapások, ezért most békét hoznának a felek között – írta meg a Nikkei Asia.

Egyre súlyosabb harcokról számolnak be Mianmarban, ahol lázadó csoportok a határmenti országrészeken egyre több területet vontak a felügyeletük alá. Ez nemcsak a hadseregnek kínos, hanem a szomszédos Kínának is, mivel a legfontosabb kereskedelmi útvonalakat is veszélyeztetik a felkelők.

Peking szeretné elkerülni, hogy elveszítse a fontos szárazföldi közlekedési kapcsolatot az Indiai-óceán felé, ezért felajánlotta közvetítését a felek között.

Az első megbeszélésekre már sor került, ahol az országot vezető hadsereg képviselői ültek egy asztalhoz három lázadócsoport embereivel. Az országban számos – etnikai és politikai alapokon szerveződő – szervezet küzd Najpjidó ellen. Ezek közül több összefogott és összehangolt offenzívát indítottak az Mianmar északkeleti hegyvidékein. A mostani támadás vezető felkelőcsoportjai vesznek részt a tárgyalásokon. Eredményekről egyelőre nem tudnak a felek beszámolni, várhatóan a hónap végén további megbeszéléseken vesznek majd részt.

Egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy a tárgyalásokon pontosan mit szeretnének elérni a felek, ahogy azt sem, hogy hol tartják ezeket.

A címlapkép illusztráció.Címlapkép forrása: Hkun Lat/Getty Images