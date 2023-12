Videó: Ilyen veszteséget még nem szenvedett Moszkva - Oda a legmodernebb pszh

A BTR-90-es az orosz csapatok legmodernebb, szolgálatba állított páncélozott szállító harcjárműve (a jóval modernebb Kurganec-25-ösök az Armatákhoz hasonlóan nem vesznek részt harcokban). A nagyon alacsony szériában gyártott jármű a jóval elterjedtebb BTR-80-asnál jelentősen komolyabb páncélzattal rendelkezik, a nagyobb kasznira pedig a szintén népszerű BMP-2-es gyalogsági harcjármű tornyát szerelték fel.

A jármű fegyverzete így egy 30 mm-es gépágyúból, egy 30 mm-es gránátvetőből és egy 7,62x39 mm-es golyószóróból áll, de felszerelhető rá tankelhárító rakéta is.

A videón látható példányt valahol Avgyijivka környékén hagyták hátra az orosz csapatok. A térségben folyó rendkívül heves harcok nagyban megnehezítik a műszaki mentést, így elég valószínű az, hogy az ukrán drónok hamarabb végeznek a páncélossal, minthogy az oroszok javítás céljából el tudják vontatni. Október végén egyébként már megjelent egy videó, amelyen egy BTR-90-es látható a falu környékén, ekkor még épen.

The first loss of the Russian BTR-90 (damaged and abounded). Avdiivka front. In mid October 2023 BTR-90 was spotted at the front for the first time. BTR-90 exists only in very limited quantities, as it was never mass-produced https://t.co/u4ZFS4UjZ0