Pusztító rakétatámadás érte Kijevet az éjjel

A kijevi légvédelem az ukrán légierő jelentése szerint mind a tíz rakétát lelőtte, de a roncsok és törmelékek a földre hullottak, emiatt a sebesülések és a károk.

Kijev Dnyiprovszkij kerületében egy gyermekkórház ablakaiban és bejárataiban keletkeztek károk a törmelékek miatt; Vitalij Klicsko polgármester azonban a Telegramon keresztül megerősítette, hogy az első felmérések szerint ezen a helyszínen nem voltak áldozatok.

A Dnyiprovszkij kerületben több lakóházra is rázúdultak törmelékek, amelyek következtében legalább 51 ember megsérült, köztük 6 gyermek. A támadás a kerület vízellátását is érintette.

