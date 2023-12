Előkerült Moszkva rettegett hiperszonikus cirkálórakétája, nem lett jó vége

Jurij Ihnat az ukrán televízióban jelentette be, hogy a légvédelem sikeresen lelőtt egy Kinzsal hiperszonikus cirkálórakétát. Ukrajnában egyébként csütörtökön többször is riadoztatták a lakosságot a MiG-31-esek felszállása miatt, de ebből csak egy alkalommal történt tényleges rakétaindítás, a többi csak „csalicélpont” volt.

A kijevi lakosság hangos robbanásról számolt be a kora esti órákban, Kijev fölött. Ihnat szerint a légvédelmi rakétarendszereket hallották.

Speaker of the Ukrainian Air Force Yuriy Ignat stated that air defense in the Kyiv region shot down 1 Kh-47M2 Kinzhal. pic.twitter.com/p46SfFOzgH