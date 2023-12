Fotók: a világ legjobb tankját kapta meg a Magyar Honvédség - Átadták az első Leopard 2A7HU harckocsikat

A Honvédelmi és Haderőfejlesztési program keretében csütörtök délelőtt Tatatán, a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár laktanyában kerültek bemutatásra a német gyártmányú, magyar igények szerint átalakított Leopard 2A7HU harkocsik és a Leopard 2-es alvázára épített műszaki járművek. Az átadón Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Ralf Ketzel, a KMW-NEXTER Defense Systems vezérigazgatója is beszédet mondott.

2018-ban 44 Leopard 2A7-es harckocsit rendelt Magyarország, az eredetileg korai 2010-es években bemutatott jármű a magyar igényeknek megfelelően olyan szinten átdolgozásra került, hogy Leopard 2A7+/2A7HU néven kezdtek el hivatkozni a járműtípusra.

A Leopard 2A7HU fegyverzete egy 120 mm-es simacsövű lövegből, a mellette szinkronban elhelyezett 7,62X51 mm-es géppuskából, és a forgatható toronyba szerelhető géppuskából, vagy gránátvetőből áll. A géppuska alatt látszanak a harckocsi füstgránát-vetői is. Forrás: Ács Bence/Portfolio

A Leopard 2A7-est a modern harcterek tapasztalatai hívták életre:

a XXI. században a harckocsik csak ritkán kerülnek szembe más tankokkal, leggyakrabban félkatonai, vagy terrorszervezetek ellen vetik be őket, akik kézi páncéltörő rakétákkal és improvizált robbanószerekkel támadnak a járművekre.

Bár a "tankbalett" sztárjai a régebbi Leopard 2A4-esek voltak, egy rövid kört az új páncélos (bal oldalon) is tett a gyakorlópályán. Forrás: Ács Bence/Portfolio

Az A7-es variáns páncélzatát éppen ezért körkörösen megerősítették, a torony tetejére pedig felszereltek egy távirányítású fegyverállványt, melyben egy .50-es kaliberű nehézgéppuskát, vagy egy 30 mm-es gránátvetőt lehet elhelyezni.

A torony oldalán egymás mögött elhelyezett hengerekből füstgránátokat lehet kilőni. Ezek fegyvelől eltakarják a harckocsit, másfelől pedig megzavarják a páncéltörő rakéták körében népszerű lézeres célrávezető rendszereket. Forrás: Ács Bence/Portfolio

Ez a rendszer az A7 magyar változatain jelent meg először, komoly előnye az, hogy a harckocsiparancsnoknak nem kell kibújnia a toronyból ahhoz, hogy kezelhesse a fegyverzetet.



A leglátványosabb újítás: a távirányítású toronyba több fegyver is beszerelhető, itt egy .50-es kaliberű Browning M2-es nehézgéppuska látható. Forrás: Ács Bence/Portfolio

A jármű kezelőszemélyzete 360°-ban látja a környezetét, akár éjszaka is, emellett ezek a páncélosok már légkondicionáltak, ami nemcsak a legénység komfortérzetét javítja, de az elektronikus rendszerek működését is elősegíti. A fejlesztések miatt megnövekedett tömeg következtében az A7-esek már új futóműve és váltórendszere is van.

A Leguan hídvető 5-6 perc alatt képes akár 50 méteres hidat is telepíteni. Forrás: Ács Bence/Portfolio

Szintén most kerültek átadásra az első Leguan hídvetők, és Wisent 2-es műszaki mentőjárművek is.

A négy új harckocsiból egy az átadóünnepség közepén gördült be a felsorakozott vendégek elé. Forrás: Ács Bence/Portfolio

Mindkét járműtípus a Leopard 2-esek alvázán alapul, a Leguan nagyjából öt perc alatt képes lerakni egy hidat, a Wisent pedig a sérült járművek mentése mellett szintén alkalmas hídvetésre, de árokásásra és aknamentesítésre is. A Leguan fegyvertelen, a Wisent viszont a Leopard 2A7+-on is megtalálható távirányítású fegyverrendszerrel van ellátva.

A Magyar Honvédség új Wisent 2-es műszaki mentőjárműve. A páncélos tetején látható a fegyverrendszer. Forrás: Ács Bence/Portfolio

Ralf Ketzel az átadóünnepségen a magyar harckocsizókat a XXI. század lovasságához hasonlította, Szalay-Bobrovnicky Kristóf pedig elmondta, hogy az új A7HU Leopard variánsokkal a Magyar Honvédség technikai felszereltsége Európa élvonalába került.

Címlapkép forrása: Ács Bence/Portfolio