Porszem került a gépezetbe: élő adásban kotyogták ki Oroszország legféltettebb titkát

Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség – azon belül is kifejezetten Oroszország, Belarusz és Ukrajna – szakértője szúrta ki, hogy Vlagyimir Putyin több olyan mondatot is elejtett, amelyből könnyedén kiszámolható az orosz fegyveres erők vesztesége.

Anton a számítást is felvázolta: az orosz reguláris erők részeként 2022 elején mintegy 250 ezer katona nyomult be Ukrajna területére. Az orosz elnök elmondása szerint ezen felül 244 ezer embert mobilizáltak, 486 ezren pedig önkéntesen csatlakoztak az orosz hadsereghez. Putyin azt is elárulta, jelenleg 617 ezer orosz katona vesz részt a „különleges katonai hadműveletben”, illetve 40 ezer katona szerelt le a háború kezdete óta.

Vagyis, összeadva a reguláris erőket, és a tavaly novemberben csatlakozókat, az orosz hadsereg létszámának 980 ezer fő körül kéne lennie. Ha ebből levonjuk a 40 ezernyi leszereltet, még akkor is 940 ezres, Ukrajnában tartózkodó haderőről beszélhetünk, míg a fronton – Putyin elmondása szerint – csak 617 ezer katona van.

A kettő különbözete, 323 ezer katona, amely szinte teljesen megegyezik az amerikai hírszerzés által közzétett orosz veszteségekkel.

Ez lényegében az első orosz megerősítés egy hozzávetőleges veszteségszámról, ugyanis az orosz védelmi minisztérium (mint ahogy az ukrán), nem közli a saját veszteségeit.

Rácz András, Oroszország-szakértő Anton írására reagálva további érdekességre is felhívta a figyelmet:

A Military Balance 2021-es kiadványára alapozva helyénvalónak tartja Anton 250 ezres reguláris haderőről szóló állítását, ugyanis a kiadvány 280 ezres teljes létszámról, illetve 45 ezer légideszantosról (VDV) és 35 ezres tengerészgyalogságról ír.

A tavaly őszi mozgósítás célszáma 300 ezer fő volt, vagyis Putyin véletlenül elismerte azt is, hogy valóban nem teljesültek a kitűzött számok.

Vlagyimir Putyin szigorúan az orosz reguláris haderő kötelékébe tartozó katonákról beszélt. Az általa hangoztatott számokban így nagy valószínűséggel nem szerepel a Wagner, és egyéb katonai magánvállalatok, illetve a kelet-ukrajnai szakadár népköztársaságok milicistái. Ez további több tízezer halott vagy sebesült orosz harcost jelenthet.

Címlapkép forrása: Getty Images