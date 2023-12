Incidens történt a Vörös-tengeren – Súlyos felvételek keringenek, de van itt egy furcsaság

Incidens történt a Vörös-tengeren: a Maersk Gibraltar nevű konténer-szállítóhajót támadták a húszi lázadók rakétákkal. Egyelőre ellentmondásos hírek jelentek meg arról, hogy milyen eredményekkel járt a jemeni ellenállók csapása. Azt az Egyesült Államok térségi katonai központja is megerősítette, hogy az Irán-barát síita iszlamista milicisták megpróbálták kilőni a kereskedelmi hajót, viszont a bejegyzésük szerint ez nem járt eredménnyel, viszont szorosan figyelemmel követik az eseményeket:

Midday Dec. 14 (Sanaa time), a ballistic missile was fired from a Houthi-controlled area of Yemen toward the international shipping lane north of the Bab-el-Mandeb. There were no injuries or damage. Following the missile launch, the M/V Maersk Gibraltar was hailed by the Houthis, pic.twitter.com/MMmDlEaywM

Másként fogalmazott erről a helyi lázadók egyik vezetője, aki szerint a támadás sikerrel járt, és a konténerhajót súlyos károk érték. Ezzel kapcsolatban számos olyan felvétel is kering a közösségi médiás felületeken, amelyek szerint nagy lángokkal ég a hongkongi zászló alatt hajózó 337 méter hosszú jármű, de ezt érdemes fenntartásokkal kezelni, hivatalos oldalról egyelőre eddig nem erősítették meg a sérülést.

A számos közösségi médiaoldal által megosztott videón nem látszik pontosan, hogy milyen hajó lángol, és azt sem tudni, hogy a felvétel mikor készült. Érdemes egyelőre a Maersk és a CENTCOM közlését alapul venni a tájékozódáshoz.

Houthis attacked the container ship Maersk Gibraltar, which was allegedly en route to Israel. It's a matter of time before some country will tire of the Houthis. If the U.S. does not act, Israel will! Patience is running out️ #Yemen