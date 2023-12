Félelmetes Sahed-drónzápor indult Ukrajna felé, interkontinentális rakétákat tesztelnek az oroszok - Háborús híreink szombaton

Az Ukrajna elleni orosz invázió 2022. február 24-i megindulását követően, ahogy szerte a világban, úgy Magyarországon is számos orosz és ukrán témájú könyvet adtak ki, az idei évben pedig már olyan kötetek is megjelentek, amelyek hosszabb, több mint egy éves távon tudják értékelni a háború eseményeit. Külföldi mellett magyar szerzők könyvei is napvilágot láttak, az átfogó monográfiáktól a tanulmánykötetekig. Cikkünkben az elmúlt lassan két év terméséből három könyvet ajánlunk.