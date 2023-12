Sokasodnak a jelek: úgy tűnik, Oroszország kifogyott a T-80-asakból

A pénteken közzétett két grafikon egyikén az orosz harckocsiveszteségek egymáshoz viszonyított aránya látható, egészen a háború kezdete óta. Az adatsorból kitűnik: míg az orosz-ukrán háború elején a veszteséglistákon nagyobb arányban szerepeltek T-72-es harckocsik, addig ez egy rövid időre, 2023 tavaszára megváltozott.

Ekkor az új, regisztrált harckocsi-veszteségek legtöbbje a T-80-as jelzésű platformok valamelyik variánsából kerültek ki. Ez a fordulat ugyanakkor nem tartott sokáig: már augusztusra csökkenő tendencia kezdődött, és decemberre (szinte) a háború első szakaszában jellemző arányra esett vissza.

A csúcsidőszak 2023 június-júliusa volt, ekkor minden második kilőtt orosz harckocsi egy T-80-as volt.

Yet, more evidence that Russia has run out of T-80s to reactivate and those left on the battlefield are slowly being attrited away. The blue section below shows Russian T-80 losses as a % of each month's losses, and it has been shrinking every month since June. 1/3 pic.twitter.com/rrGgmXPYLF