Komoly bajban az oroszok? - Bemutatkozott Ukrajna új csodafegyvere

A hétvégén hajtotta végre első tesztrepülését az ukrán fejlesztésű AQ 400 "Schyte" (kasza) öngyilkos drón. Az apró, fából készült eszköz Kijev állítása szerint 32 kilogramm robbanószert képes akár 950 km-es távolságra eljuttatni.

A fegyver hatótávját érdemes fenntartásokkal kezelni, mert bár az ukrán fegyveres erők rendelkeznek kifejezetten nagy hatótávolságú drónokkal, ezek a fegyverek sokkal inkább a 6-700 kilométeres hatósugárban vethetőek be.

️The first shots of the test flight of the new Ukrainian kamikaze UAV AQ 400 pic.twitter.com/sjyebuexHj