Most durvulhat el igazán a polgárháború – Hatalmas fegyverarzenált szereztek a felkelők Kína határainál

Mianmarban 2021 februárjában a hadsereg puccsal átvette a hatalmat, ezért kiújultak a harcok a felkelő csoportok és az állami vezetés között. Az országban már évtizedek óta jelen vannak olyan etnikai és politikai alapon szerveződött ellenálló mozgalmak, amelyek többnyire a nehezen járható, hegyvidéki területeken építettek ki bázisokat.

A puccsot követően a – sokszor egymással is küzdő – lázadó alakulatok összefogtak és közösen küzdenek a reguláris haderő ellen.

Az elmúlt két és fél évben a kormányerők jelentős veszteségeket szenvedtek, állandóak a jelentések a dezertálásokról is. Az utóbbi időben minden eddiginél erőteljesebb harcok bontakoztak ki, a hadsereg egyre több helyen volt kénytelen visszavonulni. Többek között az egyik fő kínai kereskedelmi útvonal felett is elvesztették az ellenőrzést, miután az északkeleti Chinshwesaw városból ki kellett vonulniuk.

Peking türelmetlenül nézte az események alakulását szomszédjában, és megpróbált közvetíteni a felek között, de jól láthatóan – egyelőre – sikertelenül.

A lázadók ugyanis az ország közepén található Namsangnál is átvették a kezdeményezést, és megszerezték Mianmar egyik legfontosabb katonai bázisa felett az uralmat.

() : Ta'ang National Liberation Army () raided and captured a Tatmadaw base along with a huge arsenal in Namsan, State.Noteably a very rare Steyr SSG 69 sniper rifle, 76mm M1942 (ZiS-3) field guns, 122mm D-30M (2A18M) howitzers, Carl Gustaf/MA-84 & #Myanmar