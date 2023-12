Egyre több katonát küld Oroszország Herszonba, ukrán szabotázsakció volt Belgorodnál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az oroszok a megszállt Herszon megye nyugati oldalát a Dnyeper folyó mentén kialakított védvonalakkal kívánták biztosítani. Az ukránok egyre többször törtek be a területre, ezért elengedhetetlen volt, hogy Moszkva is lépjen valamit – írja a Kyiv Independent. Az Ukrajnával határos orosz Belgorod régió régóta az ukrán támadások egyik célpontját jelentik. Kyiv Postnak számolt be az ukrán hírszerzés, hogy nemrégiben az Oroszország Szabadsága Légió (LSR) harcosai szivárogtak át a határon, majd orosz területen lövöldözés tört ki. Cikkünk folyamatosan frissül a háború aktualitásaival.