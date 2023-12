Súlyos beszámoló: kiderülhetett ki a felelős Jevgenyij Prigozsin halálért – A szálak nagyon magasra vezetnek

Augusztus végén Jevgenyij Prigozsin, a Wagner zsoldoscsoport vezetője Embraer Legacy 600 típusú repülőgépének biztonsági ellenőrzésére várt az egyik moszkvai repülőtéren.

A Wall Street Journal jelentése szerint ISMERETLENEK EKKOR egy kis robbanószerkezetet helyeztek el a repülőgép szárnya alatt.

Körülbelül 30 perccel a felszállás után majdnem 9 ezer méteres magasságban felrobbant a bomba és a gép lezuhant. Mind a tíz utas életét vesztette.

Az elmondások szerint a Prigozsin elleni merényletet két hónapig tervezték, és Nyikolaj Patrusev, Vlagyimir Putyin orosz elnök volt kémje és régi szövetségese hagyta jóvá.

Ez az információ korábban nem volt ismert, a WSJ szerint nyugati hírszerzési tisztviselőktől, valamint egy volt orosz hírszerzőtiszttől származik. A merényletre utaló bizonyítékok ellenére a Kreml tagadta, hogy köze lenne Prigozsin halálához. Maga Putyin is felvetette, hogy a gépen lévő kézigránát felrobbanása okozhatta a balesetet.

