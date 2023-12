Páratlan beszámoló jelent meg az ukrajnai háborúról – Kiugrott katona leplezi le, mi vezetett az orosz haderő súlyos kudarcaihoz

Az 1988-ban született Pavel Filatyjev az orosz fegyveres erők egyik elit egységénél, a légideszantosoknál (VDV) szolgált. A katonai hivatást édesapját követve választotta, aki szintén a légideszanterők tagja volt. Fiatalon lett katona, néhány évet szolgált a seregben, majd visszavonult a civil életbe, és lótenyésztéssel kezdett foglalkozni. A koronavírus-járvány alatt tért vissza a haderőhöz, az 56. deszantrohamezredhez, és a Krím félszigetre került, ahonnan 2022. február 24-én megindították őket a dél-ukrajnai nagyváros, Herszon ellen.

A ZOV – Az orosz katona, aki nemet mondott a háborúra című könyvében három idősíkon követi az eseményeket, olykor visszaemlékezve az ukrajnai háború előtti életére is. Az írás törzsét magának az Ukrajna elleni inváziónak a leírása alkotja: Herszon elfoglalása, majd a sikertelen próbálkozások a következő nagyváros, Mikolajiv, oroszul Nyikolajev bevételére. (Ezek a részek dőlt betűkkel szedve olvashatók a könyvben.) A háború leírása mellett Filatyjev bemutatja, hogyan értek számára véget a harcok egy szemsérülés miatt, amely látása elvesztésével is fenyegetett, illetve ismerteti az invázió előtti hónapokat is.

Az elbeszélésből kitűnik, hogy Filatyjev renitens és csökönyös figura, aki

meglehetősen kritikusan viszonyul az orosz haderőben tapasztalható állapotokhoz, és ennek nem fél hangot is adni.

Többször is összeütközésbe kerül feletteseivel, panaszlevelet ír a védelmi minisztériumnak, sőt még magának Vlagyimir Putyinnak is, amivel megint csak rossz pontokat szerez közvetlen környezeténél. Elmondása szerint már kezdetektől nem érti, miért támadják meg Ukrajnát, hiszen az ukrán az oroszhoz a legközelebb álló testvérnép; nem hiszi el a propaganda hazugságait, sőt, ezeket szembesíti ténylegesen átélt élményeivel.

Már a legelső napon feszült figyelemmel bámultam a képernyőt, és azt vártam, hogy valós híreket hallok a frontról, de a tengernyi mellébeszélésen és az isten tudja hol felvett riportokon túl semmit sem mutattak. Jókora disszonancia alakult ki bennem aközött, amit a háborúban láttam, és amit a hírekben közöltek

– írja a frontszolgálat után a katonai kórházban töltött napjairól (84–85.)

I completely missed the last week's update on the story of Pavel Filatyev, the russian paratrooper, who decided to flee, was saved by , granted asylum in France, and lived normal life ever since in exchange for information about Russian war crimes. https://t.co/DGfFvhiOmg