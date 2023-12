Videó: lecsapott a raszputyica, bajban a nyugatról kapott ukrán tankok

Az ősz közepétől nagyjából a tavasz közepéig tartó időszakot Ukrajnában raszputyicának nevezik, ami nagyjából az „úttalanság” megfelelője. Ilyenkor az utak folyóvá, a mezők áthatolhatatlan mocsárrá változnak.

A most közzétett felvételen is egy, a svédek által biztosított, Barracuda álcahálóval ellátott Stridsvagn 122 (alapvetően egy megerősített Leopard 2A5) látható, amely igencsak megküzd a saras idővel, és az előtte lévő enyhe emelkedővel:

