Eldurvult a belgrádi tüntetés: cáfolta Vucic elnök, hogy forradalom zajlana az országban

MTI 2023. december 25. 08:50

Több ezren tiltakoztak vasárnap Belgrád belvárosában a december 17-i választások megismétlését követelve, a tömeg be akart törni a városi közgyűlés épületébe is, ezért a rendőrség könnygázt vetett be - közölte a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) vasárnap. Aleksandar Vucic köztársasági elnök az elnök vasárnap este közvetített üzenetében cáfolta, hogy forradalom zajlana az országban.