Karácsonykor rekordmeleg van, de januárban visszatér a tél

Hirtelen sztratoszférikus melegedés várható hétvégétől, január elején hozzánk is visszatérhet a tél – írja az Időkép

A legfrissebb előrejelzések is megerősítik a már napokkal ezelőtt előrevetített hirtelen sztratoszférikus melegedést (SSW), amely várhatóan hétvégén indul meg Szibéria fölött – írja a portál. Hirtelen sztratoszférikus melegedés során a sztratoszférában, nagyjából 25 kilométeres magasságban rövid idő, általában néhány nap leforgása alatt akár 40-50 fokkal is megemelkedik a hőmérséklet, ami aztán lenntébb, a troposzférárában is kifejti hatását.

Ilyenkor a zonális, azaz nyugatias szelek, ezáltal a poláris örvény jelentős mértékben gyengülnek, és a meridionális, vagyis észak-déli irányú áramlások válnak meghatározóvá. Ezek segítségével a sarkkörök környékén és az azokon túl felhalmozódott hideg, fagyos levegő könnyen megindulhat az alacsonyabb földrajzi szélességek felé, ugyanígy dél felől a melegebb levegő észak felé – írják.

A télies helyzetek kialakulását tekintve sokszor kulcsfontosságú szerep juthat egy-egy ilyen hirtelen sztratoszférikus melegedésnek. Hasonló volt a helyzet 2018 február végén, március elején, amikor szintén egy ilyen esemény hozott kemény téli helyzetet. A meteorológiai tavasz első napján a Dunántúlon sokfelé -20, -25 fokos fagy tombolt a kora reggeli órákban.

Január első napjaiban hozzánk is egyre közelebb kerülhetnek a hideg, fagyos légtömegek, újra esély nyílik egy téliesebb periódusra – írja az Időkép.

