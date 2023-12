Filléres megoldással intézték el az ukránok a legjobb orosz tankot, felvételre vették a jármű haláltusáját

Továbbra is heves orosz ostrom alatt áll a Donyeckváros mellett található Avgyijivka: az ukrán védelem lassan három hónapja kitart, miközben az orosz erők nagy mennyiségű technikai eszközzel próbálják körülzárni a várost.

Nemrég felvétel jött a harcokról, melyen az látható, ahogy az orosz erők egy modern és ütőképes T-90M harckocsival próbálnak manőverezni a város körüli hófödte tájon.

Az orosz páncélost ukrán drón észleli, majd egy másik kamikaze-drón veszi célba. Az ukránok támadása láthatólag átüti a T-90M homlokpáncélját, a páncéltestben pedig tűz keletkezik, a kezelők ezért elhagyják a járművet és elmenekülnek.

Avdiivka, a Ukrainian FPV munition slams into the front of a Russian T-90M MBT, setting it alight and forcing the crew to abandon the tank. pic.twitter.com/xtCt7ab98N