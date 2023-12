Olyan szupermodern fegyvert villantott meg az orosz haderő, melyet elvileg nem kellene tudniuk gyártani

Teljesítette az orosz Egyesített Repülőgép Vállalat (UAC vagy OAK) az orosz védelmi minisztérium Szu-57-es vadászbombázó-rendelését a 2023-as évre. Az utolsó, idei évre ütemezett szállítmányt a napokban adták át – olvasható mindez a vállalat bejelentésében.

Egy videót is közzétettek, melyen az látható, hogy egy Szu-57-es a levegőbe emelkedik.

Russia's United Aircraft Corporation (UAC) says this years final batch of new Su-57 fighter jets has been transferred to Russian MoD. pic.twitter.com/2latPIyBGI