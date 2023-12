Politico: hatalmasat fordult Amerika stratégiája Ukrajna kapcsán, Putyin dörzsölheti a tenyerét

A lap amerikai és európai forrásai azt nyilatkozták, hogy miközben az Egyesült Államok és az EU vezetői sorra nyilatkozzák azt, hogy nem változott az állásfoglalásuk Ukrajna támogatása kapcsán, a háttérben teljesen más folyamatok zajlanak. Egyrészt problémát okoz, hogy a Nyugat nem tudja leszállítani Ukrajnának a további támadásokhoz szükséges fegyvermennyiséget, másrészt pedig a nyári ellentámadás során közel sem sikerült a remélt eredményeket elérni, miközben az ukrán haderő komoly veszteségeket szenvedett.

A nyugati vezetők most minden hivatalos kommunikáció ellenére stratégiát váltottak:

azt akarják elérni, hogy Ukrajna inkább védekező műveleteket folytasson és ássa be megmaradt haderejét, közben nagy hangsúlyt fektetve az ukrán hadiipar gyártóképességeinek növelésére.

Van, aki azt mondta a lap forrásai közül: nincs arról szó, hogy teljesen le akarják beszélni az ukránokat a további támadásokról, de úgy látják, jobb lenne, ha Ukrajna inkább a megmaradt és visszaszerzett területeinek védelmére koncentrálna, hogy minél jobb helyzetben legyen a háború végét elhozó tárgyalások esetén, melyek előbb-utóbb elkerülhetetlenek lesznek.

Egy másik forrás szerint

a Biden-kormány már zárt ajtók mögött béketárgyalások lehetőségéről beszél.

Már folynak a beszélgetések a béketárgyalásokról, de a kormány ezt nyíltan nem ismerheti el, mert politikailag igencsak nagy kockázat”

– mondta egy bennfentes a Politicónak.

Van, aki megjegyzi: a Biden-kormány már most is retorikát váltott. Nem azt kommunikálják, hogy „amíg szükséges, addig támogatjuk Ukrajnát,” hanem azt, hogy „amíg tudjuk, addig támogatjuk Ukrajnát.”

Az idő Ukrajna ellensége, ha ipari képességről és élőerőről van szó. Ez akkor is igaz, ha a Nyugat tovább támogatja őket. Minél tovább húzódik ez, annál valószínűbb, hogy engedményeket kell tennünk az oroszok felé a tárgyalóasztalnál”

– mondta a lapnak egy CIA-elemző.

A Politico többször is utal arra: egyre több amerikai tisztségviselő érzi azt, hogy Ukrajnának lassan bele kell egyeznie a területveszteségbe is annak érdekében, hogy le tudja zárni ezt a háborút.

Zelenszkij elnök ugyanakkor továbbra is elzárkózik ennek lehetőségétől.

Arra is kitérnek, hogy Ukrajna vezetésében is egyre komolyabb ellentétek bontakoznak ki: az ukrán elnök és Valerij Zaluzsnij ukrán vezérkari főnök, illetve Vitalij Klicskó kijevi polgármester közt egyre súlyosabb nézeteltérések vannak, főleg azért, mert az ukrán elnök újabb félmillió ukrán embernek akar behívót küldeni, hogy a haderő támadóképes maradjon.

A lap arról is ír: Joe Bidenre is egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy lezárja a háborút, hiszen jövőre választás lesz, közben Izraelben is háború van és az infláció is rombolja az elnök népszerűségét. A republikánusok közben szándékosan próbálják azt a látszatot kelteni, hogy Joe Biden elvesztette az irányítást a világ geopolitikai folyamatai közt, irányítása alatt pedig veszélyesebb hely lett a bolygónk.

Végül kitérnek rá: az orosz vezetés számára valószínűleg elfogadható, hogy "viszik" Ukrajna 20%-át, melyet jelenleg megszállva tartanak, a moszkvai vezérkar pedig a háború 2025-ös lezárásával számol.

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images