Az egész világot behálózza a világ egyik legveszélyesebb terrorszervezete – Így érnek össze a szálak a nyugati alvilággal

A Hezbollahot a libanoni polgárháború zavarában alapították – Irán támogatásával – a helyi síita csoportok ernyőszervezeteként. Akkoriban a fő cél egyértelműen Izrael kiűzése volt az ország határain belülről, máig a déli szomszédjukat tartják a főellenségnek. A másfél évtizeden keresztül zajló harcok végül befejeződtek a Földközi-tenger keleti partvidékén, de a síita mozgalom fennmaradt. A szervezet folyamatos építkezéssel egy kiterjedt, kiképzett harcosok tízezreivel bíró, jól felszerelt hadsereggé vált.

A hatalmas költségeket jelentő fejlesztések nem mentek volna a profilkiegészítés nélkül: ma már a Hezbollah a világ egyik legnagyobb transznacionális bűnszervezete.

A szervezet tagjai a tevékenységet illetően sem válogatnak az eszközökben, foglalkoznak heroin- és kokainkereskedelemmel, csempészettel, hamisítással és pénzmosással is. A kiterjedt hálózat akkorára nőtt, hogy már 2018-ban a világ egyik legnagyobb bűnszervezetének nevezte a libanoniak tevékenységét Jeff Sessions amerikai főügyész.

A jelenség egyáltalán nem új, inkább a mérete okoz meglepetést a világban. A Hezbollah gyakorlatilag a megalakulása pillanatától kezdve ismerősen mozgott bűnszervezetek világában. A módszer adott volt: a világ számos országában vannak libanoni bevándorlók, akik jó kapcsolatot tartanak fenn eredeti hazájukkal. Rájuk támaszkodva számos területre lett bejárása a Hezbollahnak. Az 1980-as években főleg a dél-amerikai drogkartellekkel igyekeztek minél mélyebb kapcsolatokat kiépíteni, a drogkereskedelemből származó bevételeik tisztára mosásával.

Gyorsan megtalálták a közös hangot szinte az összes nagyobb szervezettel a kontinensen, így – többek között – a Medellín-kartellel, a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erőkkel (FARC), valamint a mexikói Los Zetassal is.

A kezdeti kapcsolatok kialakulását követően lassan elkezdték bővíteni és kiegészíteni a hálózatot. Dél-Amerika mellett afrikai sejteket is kiépítettek, majd lassan Európa és Észak-Amerika felé is nyitottak. Az egyre komplexebb rendszerré összeálló csempészhálózat is egyre több tevékenységre terjedt ki. A kábítószer mellett megjelentek a dohánytermékek, valamint a hamisított áruk is. Már 1997-ben arról jelentettek Kanadában a szervezett bűnözéssel foglalkozó hatóságok, hogy a Hezbollah megjelent az országban. Ekkor körülbelül 50-100 főre becsülték a tagok számát a kanadai szervek.

2000-ben az Egyesült Államokban felszámoltak egy kiterjedt csempészhálózatot, amelyet szintén Bejrúthoz kötöttek. Ezt követően még számos alkalommal lepleződtek le az iszlamista mozgalom sejtjei Amerikában, amely arra engedte következtetni a bűnüldöző szerveket, hogy az folyamatosan terjeszti ki befolyását az országban. Gyakran a különböző dél-amerikai kartellekkel kapcsolatban merült fel a Hezbollah neve, főleg a pénzmosási tevékenység miatt. Az egyre gyakoribb észlelés mellett a felmerülő összegek is növekedtek.

Eleinte néhány millió dollárnyi összegekről volt szó, később ez fokozatosan emelkedett a több százmilliós szintig.

A szervezet közben terjeszkedett: Franciaországban, Németországban, Belgiumban és Olaszországban is jelentették tevékenységüket. Itt főleg csempészkedés miatt kerültek a hatóságok figyelmébe. Viszont a hatékonyságot jelzi, hogy már az első akciók során is több millió euró értékben foglaltak le készpénzt, ingatlanokat és egyéb tárgyakat a hatóságok.

A bűnügyi „részleg” egy teljesen önálló ágazattá nőtte ki magát a Hezbollahon belül, amely nem függ annak politikai szárnyától, de támogatja azt.

Valójában ez a kettősség megfelelő mindkét oldalnak, hiszen a politikai és a bűnügyi vezetés is képes kétértelműségben tartani ellenfeleit.

Az összefonódások ténye azonban egyértelmű: a bűnhálózat fenntartásáért az a Külső Biztonsági Szervezet (910-es egység – a Hezbollah egyik alegysége) irányítja, amelyet Imad Mughniyeh alapította. Róla azt kell tudni, hogy a 2008-as meggyilkolásáig a katonai szárnyat is vezette a mozgalomban. Apósa volt az egyik szervezője a hírhedt 1994-es Buenos Aires-i robbantásos merényletnek, amelyet a helyi zsidó közösség ellen követtek el. Az „üzleti egység” azóta sem került túl távol a politikai vezetéstől, jelenleg Hasszán Naszrallah, a mozgalom vezetőjének unokaöccse igazgatja.

A radikális iszlamistákat a világ számos országa sújtja komoly szankciókkal, mivel több nyugati hatalom is terroristaszervezetnek minősítette. Ez azt jelenti, hogy súlyos következményekkel kell szembenéznie annak, aki megpróbálja támogatni a libanoni mozgalmat, vagy kereskedni vele. Az eddig meghozott intézkedések azonban nem bizonyultak elég hatékonynak, hiszen számos kerülőutat találtak Bejrútban ennek kijátszására. Látványos példáját adja ennek Adham Husszein Tabaja, aki Libanon egyik leggazdagabb üzletembere, viszont együttműködik a Hezbollahhal megkerülni a tiltásokat. Több hasonló pénzembere is van a szervezetnek, akik jelentős pénzügyi támogatásokat adnak a radikálisoknak.

Felmerül a kérdés, hogy miért érné meg bárkinek aktív szerepet vállalni egy ilyen szervezetben. A válasz egyszerű: rendkívül jövedelmező.

A bevételeket Iránban és Libanonban lefölözik, de ezt követően jelentős pénzösszegek jutnak vissza a bűnszervezetbe is. A pénzmosásnak köszönhetően ezek gyakran legális bevételnek látszanak. Azt nem tudni pontosan, hogy miből mekkora bevétele van a Hezbollahnak, de az izraeli források szerint 90 százalékban Iránon keresztül csatornázzák át a bevételeket Libanonba. Ez évi mintegy 700 millió dollárt is jelenthet. Ennél óvatosabb számot mondott az Egyesült Államok iráni különmegbízottja, szerinte a perzsa hatalom „csak” 70 százalékban finanszírozza a libanoni síita szervezetet. Tehát ezek szerint a bűnügyi tevékenység körülbelül 10-30 százalékban járulhat hozzá az iszlamisták költségvetéséhez. A valós szám magasabb lehet.

Emellett Bejrútban pont azért találták ki a bűnszervezet kiépítését, hogy csökkentsék a függőségüket Irántól. Ennek hátterében az bújik meg, hogy Teherán szintén súlyos nemzetközi szankciókkal kell, hogy szembenézzen, ezért a perzsa állam nemzetközi gazdasági mozgástere szintén korlátozott.

A libanoniak tehát nyilvánvalóan számolnak azzal a szélsőséges eshetőséggel is, hogy teljesen elzáródhat a pénzcsap Irántól.

