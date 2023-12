A háború legnagyobb légitámadása történt Ukrajnában, itt a nap mérlege

Oroszország pénteken a háború legnagyobb légitámadását indította Ukrajna ellen, 31 civil meghalt, több mint 160 másik megsebesült, városokat és infrastruktúrát támadott országszerte - közölték tisztviselők a Reuters szerint.

A NATO-tag Lengyelország közölte, hogy egy orosz rakéta a jelek szerint mintegy 40 kilométerre repült be a légterébe, majd három perccel később visszatért Ukrajnába. A lengyel külügyminisztériumba beidézett orosz ügyvivő azonban azt mondta, hogy Varsó nem szolgáltatott bizonyítékot arra, hogy rakéta lépett volna a légterébe.

Az ukrán külügyminisztérium szerint az ország több pontja ellen végrehajtott pénteki légitámadás azt mutatja, hogy "nem szabad beszélni fegyverszünetről" a Kremllel egy olyan időszakban, amikor bizonytalanság övezi a Kijevnek nyújtott nyugati támogatás jövőjét.

Ma ukránok milliói ébredtek fel a robbanások hangos hangjára. Bárcsak az ukrajnai robbanások hangjait az egész világon hallanák

- mondta pénteken Dmytro Kuleba külügyminiszter, aki arra szólította fel a szövetségeseket, hogy továbbra is küldjenek hosszú távú segélyeket.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának sietve összehívott ülésén a legtöbb tanácstag, köztük az Egyesült Államok, Franciaország és Nagy-Britannia elítélte a támadásokat.

Oroszország ENSZ-nagykövete, Vaszilij Nebenzja azt mondta, hogy Moszkva csak katonai infrastruktúrát támadott, és hogy Ukrajna légvédelmi rendszere felelős a polgári áldozatokért.

A fővárosban, Kijevben legalább kilenc ember meghalt és 30 megsebesült, miután egy raktárépületet, lakóházakat és egy másik lakatlan ingatlant ért találat - közölték tisztviselők.

Mariia kijevi lakos a Reutersnek elmondta, hogy "szörnyű hangra" ébredt, és a fürdőszobájában húzta meg magát. "Nagyon ijesztő volt. Egy rakéta repült, és minden zúgott, zúgott. Nem tudtam, mit tegyek. Le akartam rohanni az óvóhelyre" - mondta. "Ahogy bementem a fürdőszobába, a tükör lerepült (a falról)."

A légierő közölte, hogy az Oroszország által kilőtt összesen 158 légi "célpontból" 87 cirkálórakétát és 27 drónt lőtt le. Rusztem Umerov védelmi miniszter szerint

ez volt "a háború legmasszívabb légitámadása", amelyben 18 stratégiai bombázó vett részt.

Valerij Zaluzsnij tábornok, a hadsereg főparancsnoka elmondta, hogy infrastruktúrát, ipari és katonai létesítményeket vettek célba. "Oroszország mindent bevetett, ami az arzenáljában van... Körülbelül 110 rakétát lőttek ki, amelyek többségét lelőtték" - közölte Volodimir Zelenszkij elnök a Telegramon.

Ukrajna hetek óta figyelmeztet arra, hogy Oroszország rakétákat halmozhat fel, hogy a tavalyi télhez hasonlóan nagyszabású légitámadásokat indíthasson az energetikai rendszer ellen. "Nyilvánvaló, hogy az agresszor állam rakétakészletei birtokában folytathatja és folytatni fogja az ilyen támadásokat" - mondta Umerov.

A délkeleti Zaporizzsja régióban nyolc ember meghalt és 13 megsebesült - közölte a kormányzó. Elmondása szerint polgári infrastrukturális létesítményekre is csapást mértek. Hat ember meghalt a középső Dnyipropetrovszk régióban is, ahol rakéták csapódtak be egy bevásárlóközpontba, egy házba és egy hatemeletes lakóépületbe - közölte a kormányzó. A támadás következtében tűz ütött ki egy szülészeten is - mondta.

A fekete-tengeri Odesszaa kikötővárosban négy ember meghalt és legalább 22 megsebesült, köztük két gyermek

- közölte a regionális kormányzó, aki lakóházakat ért találatokról számolt be.

Lviv városában egy ember meghalt egy lakóépületben, és 30-an megsebesültek - közölte a regionális kormányzó. Három iskola és egy óvoda megrongálódott - mondta a polgármester.

Az északkeleti Harkiv városában egy rakétacsapás megrongált egy raktárat, egy ipari létesítményt, egy egészségügyi létesítményt és egy szállítási raktárt - közölte a regionális kormányzó. Három ember meghalt és 13 megsebesült.

