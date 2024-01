Durva felvételek: teljesen lángba borult és tűzcsóvát húzott maga után a Japan Airlines gépe a tokiói reptéren

A légitársaság szerint mind a 379 utast és a teljes személyzetet sikerült evakuálni.

A balesetről készült felvételen látszik, ahogy a repülőgép hirtelen lángra kap, és hatalmas tűzcsóvát maga után húzva gurul végig a leszállópályán.

BREAKING: Japan Airlines plane with 367 people on board collides with Coast Guard plane at Tokyo Airport pic.twitter.com/ANheXFC2Ny — BNO (News) January 2, 2024

BREAKING: All of the 379 passengers and crew on board the Japan Airlines aircraft have been evacuated.Read more: Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/pD8KRVSJVe — Sky (News) January 2, 2024

BREAKING: Japan Airlines plane fully engulfed in flames after collision at Tokyo airport, with evacuation of over 380 passengers pic.twitter.com/AgBmeW8IQu — Pubity (@pubity) January 2, 2024

A parti őrség bejelentette, vizsgálják, hogy az ő egyik gépükkel ütközött-e az utasszállító.

A parti őrség gépének személyzetéből öt embert nem találnak, egynek sikerült megmenekülnie.

Az utasszállító Hokkaidó szigetéről közlekedett a japán fővárosba.

A katasztrófa mindössze egy nappal azután következett be, hogy 7,6-os erősségű földrengés sújtotta a szigetországot, amelyben már 48-an életüket vesztették.

Címlapkép forrása: Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images