Lecsapott Putyin bosszúja Ukrajnára

Oroszország a reggeli csúcsforgalomban több rakétával támadta az ukrán fővárost.

Robbanások a fővárosban

– írta Vitalij Klicsko polgármester, felszólítva mindenkit, hogy húzódjon biztonságos helyre. Klicsko szerint gázcsövek sérültek meg a Pecserszkij kerületben, több épületben pedig megszűnt az áramellátás. A polgármester közölte, legalább 10 ember megsérült a támadásokban.

Apartment block hit and burning this morning after Russian strikes in Kyiv pic.twitter.com/wZrOqnJz1L — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 2, 2024

At one of the impact sites in Kyiv, where Ukrainian firefighters are battling to bring a fire at a ruptured gas main under control. pic.twitter.com/yi9uuZCWXg — Jimmy (Rushton) January 2, 2024

Ukraine: High rise apartment building in Kyiv after a Russian missile attack. pic.twitter.com/gm0CqS65j7 — Igor (Sushko) January 2, 2024

A hatóságok egész Ukrajnában légiriadót rendeltek el.

Az ukrán légierő korábban azt közölte, mind a 35 drónt megsemmisítették, melyek ukrán nagyvárosokat támadtak kedd hajnalban.

Putyin hétfőn „terrorcselekménynek” nevezte az oroszországi Belgorod elleni ukrán rakétatámadást, amelyben 24-en vesztették életüket, és több tucatnyian megsebesültek. Az orosz elnök azt mondta, a történtek „nem maradnak büntetlenül”. A belgorodi akció Ukrajna válasza volt Oroszország december 29-i nagyszabású rakéta- és dróntámadására, amely csak Kijevben 29 életet követelt.

Ihor Terehov harkivi polgármester szerint Ukrajna második legnagyobb városa szintén „jelentős rakétatámadás” alá került. Oroszország szerint a Belgorod ellen irányuló rakétákat Harkiv megyéből lőtték ki.

Breaking:Today, a Russian Kh-101 Air-Launched Cruise Missile was seen flying low over Kyiv during the ongoing missile attack. It's unclear if it hits anything on the ground. Russia #Kharkiv — Hsnain (@Hsnain901) January 2, 2024

