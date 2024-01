Nemzetközi balhét okozott a japán földrengés – Szöulnál verte ki a biztosítékot a térkép

Nagy erejű földrengés rázta meg a japán partvidéket újév napján, amelyre a szigetország azonnal figyelmeztető térképeket közölt. Ebben felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy pontosan hol számíthatnak szökőárra a parton lakók, és milyen magasságú hullámok várhatóak.

Ezen a térképen olyan szigeteket is a saját területének jelzett az ország, amelyek jelenleg vitatott hovatartozásúak, régóta nézeteltérés van emiatt Japán és Dél-Korea között.

Az elmúlt években javul a két ősi rivális kapcsolata, elsősorban a kínai terjeszkedésnek köszönhetően, ennek ellenére maradtak problémás kérdések. A két ország között található szigetek fennhatósága éppen egy ilyen kényes pont. A Tokió által prezentált térkép éppen ezért okozott megütközést Szöulban, akik el is küldték a tiltakozásukat a japán vezetésnek.

A strong earthquake measuring magnitude 7.4 has struck central , triggering a tsunami warning that has people clearing from coastal areas.(were on the northern island of Hokkaido) Map: #Japan