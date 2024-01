Súlyos légicsapást mért Izrael egy semleges állam területén: úgy tűnik, lefejezték a Hamász vezetését

Arúri, az iszlamista palesztin mozgalom katonai szárnyának egyik alapítója a szervezet ciszjordániai vezetője volt. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök még az október 7-i Izrael elleni támadás előtt megfenyegette, hogy megölik.

Az NNA libanoni állami hírügynökség jelentése szerint hat ember vesztette életét az izraeli drón okozta robbanásban és tűzben. Két palesztin forrás szerint a csapás egy találkozót célzott meg. A Hamászhoz kötődő Al-Aqsa rádió megerősítette, hogy a Kasszám Brigádok két vezetője, Samir Findi Abu Amer és Azzam Al-Aqraa Abu Ammar is életét vesztette a támadásban.

Mark Regev, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök tanácsadója az MSNBC-nek hangsúlyozta, hogy Izrael nem vállalta a felelősséget a támadásért, de "bárki is tette, az egyértelmű, hogy ez nem a libanoni állam elleni támadás volt".

