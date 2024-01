Kongatják a vészharangot Nyugaton: beavatkozásra készülnek az oroszok

Reagált Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés (NT) a vádakra, melyek szerint a szélsőjobboldali francia pártot Moszkva segíti kampányában. Az NT képviselője és szóvivője, Laurent Jacobelli úgy fogalmazott, hogy ez egy „összeesküvés a párt ellen”. Elmondása alapján az amerikai újság vizsgálata felületes és igazságtalan, amikor azzal vádolja meg a francia pártot, hogy kapcsolatban állhat az orosz és francia trollfarmokkal.

Ez inkább az indokolatlan vádakhoz, mint az újságírói munkához hasonlít

– tette hozzá.

Korábban a Washington Post vizsgálata arra jutott, hogy Moszkva tudatosan játszik arra, hogy az Ukrajna támogatásával szkeptikus erőkhöz juttasson támogatásokat. Ennek egyik eszköze, ha az Oroszország ellen hozott szankciók hatástalanságáról terjeszt információkat, illetve azt terjeszti, hogy negatív hatást gyakorolnak a francia gazdaságra.

Marine Le Pen már az orosz inváziót követően az EU szankciós politikája ellen foglalt állást, illetve több alkalommal is „felelőtlennek” nevezte a Kijevnek átadott fegyverszállítmányokat.

A francia Nemzeti Tömörülést már régóta azok a vádak érik, hogy összejátszik Vlagyimir Putyinnal, emiatt a párizsi Nemzetgyűlés már tavaly vizsgálatot is indított a második legnagyobb párt ellen. Az ügyben Emmanuel Macron elnök is megszólalt, aki a Kremlt az NT „bankárjának” nevezte. Le Penék korábban többször is kaptak banki hitelt orosz forrásokból, ám ezt állításuk szerint minden alkalommal visszafizették. A párt elítélte Oroszország invázióját Ukrajna ellen, de később nem szavazták meg a Kijevnek nyújtott segélycsomagokat.

Az NT jelenleg vezeti a 2024-es európai parlamenti választások előtt a felméréseket Franciaországban.

Címlapkép forrása: Gabriel Kuchta/Getty Images