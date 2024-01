Sosem látott fotón az orosz hadiflotta veszteségei: itt van a teljes lista

Az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta nagy hangsúlyt fektet mind az orosz, mind az ukrán fél a Fekete-tenger feletti ellenőrzés megszerzésére: bár az ukrán hadiflotta már a háború elején megsemmisült, Kijev nagy hatótávolságú rakétákkal és vezető nélküli tengerészeti eszközökkel próbálja rongálni az orosz Fekete-tengeri Flotta képességeit.

Frederik Van Lokeren belga haditengerészeti elemző érdekes listát tett közzé X-oldalán, melyen megpróbálta összegezni az orosz haditengerészet eddigi veszteségeit.

UPDATE: new chart registering Ukrainian strikes against Russia's Black Sea Fleet.The latest strike targeted Feodosia and destroyed the landing vessel Novocherkassk which was transporting ammunition towards the Crimea. Novocherkassk previously survived a strike at Berdyansk. pic.twitter.com/c5Ymv7dkPJ