Gátlástalan támadás alatt a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala - Küszöbön az újabb pusztító háború?

November elején váratlanul hadat üzentek a jemeni fővárost és az ország jelentős részét uraló húszi lázadók Izraelnek. Izrael ekkor épphogy megkezdte a Gáza elleni szárazföldi hadműveleteket, a radikális iszlamista Anszár Allah mozgalom vezetői pedig úgy érezték, ideje „szolidaritást mutatni” a Gázai övezet lakossága és az izraeliek ellen harcoló palesztin radikálisok mellett.

A világ ekkor egy kicsit kétkedve fogadta a húszik hadüzenetét, hiszen Izrael és Jemen határát körülbelül 1500 kilométer, illetve a térség egyik legerősebb állama, Szaúd-Arábia választja el. A húszik azonban bebizonyították, hogy komolyan gondolják a dolgot és kétféle eszközzel is hangot adtak ennek:

Az első nem okozott túl nagy problémát: az elavult és pontatlan jemeni rakéták - nagyrészt kiselejtezett iráni fegyverek, - részben célt tévesztettek (Egyiptomban és Jordániában értek földet), részben pedig az izraeli légvédelem áldozatává váltak.

Sokkal nagyobb, immár nemzetközi szinten is komoly hullámokat vető gonddá vált a kereskedelmi hajók támadása.

A húszik azt mondják, azért lövik a civil hajókat, mert szerintük ezek „fegyvereket szállítanak Izraelnek,” valójában azonban inkább arról van szó, hogy az iszlamista radikálisok minél nagyobb, globális szintű káoszt akarnak okozni az áruforgalom megbénításával.

Erre jó esélyük van, hiszen a Szuezi-csatornán halad át a globális tengeri kereskedelmi forgalom 30%-a minden évben, a teljes nemzetközi hajóforgalom körülbelül 15%-a.

(A Szuezi-csatorna köti össze a Földközi-tengert és a Vörös-tengert, amely az Ádeni-öblön keresztül az Arab-tengerbe, majd az Indiai-óceánba torkollik.)

Emlékezetes: amikor 2021-ben beszorult a Szuezi-csatornába az Ever Given és emiatt átterelődött a nemzetközi kereskedelmi forgalom a Jóreménység foka felé, ez körülbelül napi 10 milliárd dolláros bevétel-kiesést okozott a globális kereskedelemnek.

Most úgy tűnik, hasonló helyzet van kialakulóban: a jemeni katonai akciók miatt sorra jelentik be a globális hajózási vállalatok, hogy elkerülik a Vörös-tengert és vagy Dél-Afrika felé (a lassabb, hosszabb úton) mennek, vagy teljesen felfüggesztik a forgalmat Ázsia és Európa közt.

Az Egyesült Államok és szövetségesei valójában már hetek óta nagy erőkkel jelen vannak a Vörös-tengeren: amerikai, brit, francia hadihajók szinte napi szinten lövöldöznek le húszi drónokat és rakétákat a kereskedelmi útvonal körül.

A jelentős elrettentő erő azonban nincs érdemi hatással a húszik felforgató tevékenységére: az óév utolsó napján próbálták meg motorcsónakokkal elfoglalni a Maersk kereskedelmi vállalat egyik hajóját. A Maersk Hangzhou legénységének nagy szerencséjére az Egyesült Államok katonai helikopterei közbeléptek és megállították a támadást.

Más hajók azonban nem voltak ilyen szerencsések: a Hapag-Lloyd hajózási vállalat Al Jasrah teherhajóját telibe találta egy húszi rakéta tavaly év végén, a tűz kis híján magával vitte az egész hajót. A Galaxy Leader teherhajót pedig egy helikopteres rajtaütéssel teljesen el is foglalták és a legénységet túszul ejtették.

Houthi militants recorded their boarding of the Galaxy Leader a cargo ship. The Bahamas flagged car carrier was taken to the port of Hodeidah in the Houthi controlled north of Yemen after being boarded at sea on Nov. 19 by commandos. The ship had a crew of 25 workers. The pic.twitter.com/Q7Md2hqzSw