Szép csendben aláírt szerződés bizonyítja: esze ágában sincs Amerikának elhagyni a Közel-Keletet

Bár már napok óta tudni lehetett, de továbbra sem erősítették meg hivatalosan a hír, hogy az Egyesült Államok kormánya és Katar megállapodott abban, hogy a nagyhatalom hadereje további 10 évig használja majd az el-Udeid légibázist. Ez Washington legfontosabb támaszpontja a Perzsa-öböl térségében, ahol összesen 10 ezer katona állomásozik. Az szerződés meghosszabbítását már korábban sejteni lehetett, amikor Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter egy hónapja látogatott a gazdag olajmonarchiába és megdicsérte Doha katonai létesítményre való ráfordításait.

Katar számára a bázis kiemelkedő fontosságú, mivel az amerikai támaszpont mellett a britek és a katari csapatok is jelen vannak el-Udeidben.

A támaszpont nagy figyelmet kapott 2017-ben, amikor Doha szomszédos „szövetségesei” blokádot rendeltek el az ország ellen. Akkor több – meg nem erősített – információ is keringett, hogy a Szaúd-Arábia-vezette koalíció szárazföldi hadműveletre is készül, de ebben a legnagyobb akadályt a Doha mellett tartózkodó amerikai katonák jelentették. 2003 óta itt állomásozik az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) is.

