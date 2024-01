Újabb furcsa robbanás borzolja a kedélyeket Oroszországban - Hát itt meg mi történt?

Az X-en keringő videók a krasznojarszki alumíniumgyárat mutatják, amint méretes füstoszlopokat ereget. A rendelkezésre álló információk alapján a komplexumban tegnap késő este történt robbanás, ezt követően kapott lángra.

