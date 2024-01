Félelmetes fegyverhez juthatott hozzá az orosz hadsereg: ezt lehet tudni a KN-23-asról

Az elmúlt napokban rejtélyes rakéták csapódtak be Harkiv városba és térségébe: több amerikai, brit és néhány független elemző is úgy látja, hogy a fegyverek Észak-Koreából származnak. Nagyon úgy fest, hogy a tavalyi Putyin-Kim csúcstalálkozó eredményeképpen az orosz haderő nem csupán 152 milliméteres, nem irányított tüzérségi lövedékek millióival, de ballisztikus rakétákkal is gazdagodott. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az észak-koreai KN-23 és KN-24 típusú rakétákról.

Ahogy beköszöntött 2024, úgy az orosz haderő is fokozni kezdte a nyomásgyakorlást Ukrajnán: az év eleje óta intenzíven támadják az ostromlott országot nagy hatótávolságú rakétákkal, drónokkal és irányított légibombákkal. A cél most az, hogy a lehető legnagyobb kár keletkezzen az ukrán hadiiparban.

Az iráni Sahed-drónok és a több tucatnyi orosz rakétatípus közt is kitűnt néhány, korábban nem látott rakétatípus, amely főleg Harkiv városba és térségébe csapódott be. A roncsokat elemezve sokan (köztük az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormánya) levonta a következtetést:

Oroszország nem csupán 152 milliméteres tüzérségi lőszereket és 122 milliméteres MLRS-rakétákat, de ballisztikus rakétákat is beszerzett Észak-Koreától.

Footage reported to be showing Russian Army strike with North Korean KN-23 (Hwasong-11Ga) short-range ballistic missile strike on Ukrainian target. pic.twitter.com/PrhtzW1hL1 — Clash (Report) January 5, 2024

Kétféle rakétatípus neve kering a frissen megjelent elemzésekben:

A KN-23 -as (Hvaszong-11Ga) rövid hatótávolságú ballisztikus rakéta,

-as (Hvaszong-11Ga) rövid hatótávolságú ballisztikus rakéta, illetve KN-24-es (Hvaszongfo-11Na) rövid hatótávolságú ballisztikus rakéta.

Eddig úgy fest, csak a KN-23-ast használták Ukrajna ellen az orosz erők.

Part of Missile reported to have been located in Kharkiv January 2nd back section looks a lot like forward section of KN-23 with minor difference on outside rim pic.twitter.com/rvsd0Rs4zW — Nathan (J) January 5, 2024

Mindkét rakétatípus Észak-Korea saját fejlesztése és most először használták őket élesben, ezért megbízható, részletes információk nem elérhetők a fegyverek képességeiről.

Amit (szinte) biztosan tudni lehet az, hogy egy olyan rövid hatótávolságú ballisztikus rakétacsaládról van szó, amely kifejezetten alacsonyan, lapos röppályán repül, azzal a céllal, hogy a régebbi típusú légvédelmi rendszerek ne tudják elhárítani.

Mindkét fegyver 500 kilogrammos robbanófejjel van felszerelve, a fő különbség a kinézet mellett (a KN-23 az orosz Iszkanderre, a KN-24 az amerikai ATACMS-re hasonlít) valószínűleg a hatótávolság. A KN-23 hatótávolságát 600, a KN-24 hatótávolságát durván 400 kilométerre becsülik, de fontos hangsúlyozni: ezeket a fegyvereket pár napja használták csak először élesben.

Ráadásul aránylag új fejlesztésekről van szó: a KN-23-at 2018-ban, a KN-24-et 2019-ben tesztelték először. Egyébként mindkét rakéta indítható mobil szállító- és indítójárművekről (TEL), az viszont nem világos, hogy kompatibilisek-e ezek az eszközök például az orosz Iszkander-rakéták indítójával.

North Korean missiles that Russia received. Military expert Zimovsky: By popular demand from readers: A brief video description of the operation of the KN-23 OTRK, with graphics and high quality. https://t.co/90ToAcoTpV — Victor (vicktop55) January 5, 2024

Azt látni, hogy teljesítenek éles harci körülmények közt a modern, észak-koreai rakéták, egyébként a keleti és nyugati hatalmaknak is értékes tanulságokat rejthet. Ukrajna jelenleg számos modern, nyugati légvédelmi rendszert üzemeltet (pl. Patriot, IRIS-T, NASAMS, illetve elvileg pár napja a Skynex); hamarosan meglátjuk, mennyire képes vagy sem kicselezni a nyugati légvédelmi rakétarendszereket Phenjan saját fejlesztése.

A teljesítmény függvényében a Kim-rezsim előtt feltárulhatnak a rakétarendszer gyengeségei, erősségei, illetve Oroszország és Észak-Korea is elmélyülhet annak tudományában, hogy tudja még hatékonyabb eszközökkel legyőzni a Nyugat legmodernebb légvédelmi rendszereit.

A NATO számára pedig kiderülhet, pontosan milyen képességekkel rendelkeznek a rejtélyes észak-koreai rakéták, milyen szükséges lépéseket kell még tenniük azért, hogy el tudjanak hárítani egy esetleges észak-koreai agressziót Dél-Koreával vagy netán akár Japánnal, Guammal szemben.

Címlapkép forrása: API/Gamma-Rapho via Getty Images. A kép illusztráció, a fotón egy 2019-es észak-koreai rakétakísérlet látható.