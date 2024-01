Kiemelt orosz objektumra csaptak le az ukránok – Nagyon súlyos veszteségről sugdolóznak

Az ukrán haderő bejelentette, hogy még csütörtök délután 3 óra magasságában számos rakétával lecsaptak az oroszok által megszállt Krím-félsziget több pontjára. Támadást intéztek egy parancsnoki épület ellen is Szevasztopol közvetlen közelében. Erről számos közösségi médiás posztban beszámoltak:

Ennél izgalmasabb viszont, hogy a közösségi médiában közben elkezdett terjedni a hír, hogy a támadásban maga Valerij Geraszimov, Vlagyimir Putyin jobbkeze, az orosz hadsereg főparancsnoka is meghalt.

BREAKING:Incoming reports of General Valery Gerasimov having been killed in Ukrainian missile strikes against Crimea yesterday.Gerasimov is Chief of Staff of the Russian Armed Forces and Russias First Deputy Minister of Defence.The information is unconfirmed at this point. pic.twitter.com/OiBYXDOMxn