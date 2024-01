Súlyos döntésre készül a kijevi vezetés – Nagy bajra utalnak az okok

Az ukrán parlament bizottsága csütörtökön összeült, hogy megvitassa a hadsereg mozgósítási szabályainak javasolt módosításait. Ezek a módosítások lehetővé tennék Kijev számára, hogy növelje behívottak számát, és szigorúbb szankciókkal sújtsa a sorozás kijátszását a háború során.

Ezek a javaslatok a közvélemény rosszallását és politikai kritikát váltottak ki.

A parlament emberi jogi biztosa szerint a javaslatok némelyike alkotmányellenes. A javaslatokat jelenleg felülvizsgálják, a jóváhagyási folyamat során még akár módosulhatnak is. Az utolsó lépéshez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírása fog kelleni. A törvényjavaslat első változatait még decemberben tették közzé az interneten, és várhatóan módosításokon esnek át, mielőtt – valószínűleg már a jövő héten – a parlament elé kerülnének.

