Bandaháborúk hadszínterévé vált Európa egyik legvirágzóbb országa – Hogyan lett a béke szigetéből a bűnözés fellegvára?

A 2003-ban készült svéd filmvígjáték, a Zsernyákok (Kopps) egy svéd kisvárosban játszódik, ahol annyira nincs bűnözés, hogy a belügyi vezetés be akarja zárni a helyi rendőrőrsöt. A dologtalan életet élvező helyi rendőröknek természetesen nem tetszik a terv, ezért elhatározzák, hogy mesterségesen kreálnak bűncselekményeket, hogy így mentsék meg állásukat.

Most, két évtizeddel később már aligha készülhetne ilyen film Svédországban, az egykor békés skandináv országot ugyanis

a 100 ezer főre jutó lőfegyveres gyilkosságok számában Európában ma már csak Albánia előzi meg.

Svédország ezzel hivatalosan is az Európai Unió legveszélyesebb országává vált. Ez a változás alig egy évtized alatt játszódott le: Svédország 2010-ben még 14. volt Európában a halálos kimenetelű lövöldözések számában, ebben lett mostanra második. A lőfegyveres gyilkosságok száma 2013 óta több mint kétszeresére emelkedett. A 2022-es különösen kiugró év volt: míg 2018 és 2021 között 43–47 lőfegyveres gyilkosság történt évente, tavalyelőtt ez a szám 62-re nőtt. 2023-ben 52 halálos lövöldözést regisztráltak, ennek a fele Stockholmban történt. A svéd fővárosban 2022-ben az egy főre jutó lőfegyveres gyilkosságok száma a londoni 30-szorosa volt.

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire súlyos a helyzet. Svédország még soha nem látott ehhez hasonlót. Európában egyetlen más ország sem tapasztal jelenleg ilyesmit

– jelentette ki szeptember végén Ulf Kristersson svéd miniszterelnök, aki a hadsereg segítséget kérte a bűnbandák megfékezéséhez, mivel a rendőrség már képtelenné vált kezelni a helyzetet. A rendőrségi vezetők szerint Svédország a második világháború óta nem nézett szembe ilyen komoly belföldi biztonsági kihívással.

Természetesen nem arról van szó, hogy eddig békés svéd polgárok hirtelen fegyvert ragadtak, és lövöldözni kezdtek, hanem arról, hogy

az elsősorban bevándorló hátterű fiatalokból szerveződő drogbandák egyre nagyobb teret nyertek, és mind véresebb hatalmi harc indult el közöttük.

A gyilkosságok legtöbb áldozata nem ártatlan állampolgár, hanem rivális bandák tagjai, köztük egyre több fiatal. A lőfegyveres támadások mellett egyre több robbantás is történik svéd városokban. Bár ezek célja elsősorban a más bandák tagjainak megfélemlítése, az országot sokkolta, hogy szeptemberben robbantás vétlen áldozata lett egy 24 éves, frissen diplomázott tanárnő, akinek a szomszédjában robbantottak.

A bűnbandák elsősorban a drogkereskedelemben utaznak, de az alvilág egyre inkább behálózza Svédországot, és már a politikai életbe és a bűnüldöző szervekbe is beszivárgott. A svéd ügyészség nemrég egy kerületi bíróság egyik alkalmazottja ellen emelt vádat, aki állítólag információkat szivárogtatott ki egy bandatagnak, sőt azt is megengedte neki, hogy a munkahelyi gépét használja.

A legjelentősebb bűnszervezet a 2010-es években létrejött Foxtrot, melynek vezetője az iraki kurd származású, de Iránban született és a negyedik legnagyobb svéd városban, Uppsalában felnőtt Rawa Majid, becenevén a „Kurd Róka”. Majid 2018-ban Törökországba menekült a hatóságok elől, azóta ott él és irányítja a bűnszervezetet.

Az elmúlt hónapok egyre durvuló bűnügyi helyzetét a svéd rendőrség szerint az okozza, hogy a bandavezér összeveszett korábbi jobbkezével, a szintén Törökországban élő Ismail Abdóval, ami szakadást okozott a Foxtrotban. Abdo édesanyját szeptemberben meggyilkolták Majid emberei. A rokonok, családtagok elleni merényletek száma egyébként jelentősen megnőtt, és ez hozzájárult ahhoz, hogy a svéd társadalom egyre közelebbről érezze az erőszak elszabadulását.

Növekvő tendencia, hogy több és több fiatalkorú személyt toboroznak a bandák, hiszen ők kevésbé büntethetők. A 15 és 18 év közöttieket súlyosabb bűncselekményekért is csak javítóintézetekbe küldik néhány hónapra, ahonnan még dörzsöltebb bűnözőkként térnek vissza. 15 éves kor alatt pedig bűnügyileg nem lehet senkit felelősségre vonni, így egyre gyakoribbak az ennél fiatalabb elkövetők. Míg 2012-ben a fegyveres gyilkosságok 23,6 százaléka volt köthető 15 és 20 év közöttiekhez, ma már csaknem a felük, 45,1 százalékuk.

A svédországi bűnbandák tagjai elsősorban bevándorló hátterű fiatalok, méghozzá a legtöbb esetben második generációs bevándorlók, akik már Svédországban nőttek föl, vagy akár ott is születtek. Svédországba nagyobb méretekben az 1990-es években indult meg a bevándorlás: nagy számban telepedtek le például a délszláv háborúk menekültjei, kurdok, majd a 2015-ös migránsválság óta közel-keleti és afrikai bevándorlók.

Az elmúlt évtizedekben mintegy 2 millió bevándorló érkezett a most 10,5 millió lakosú skandináv országba.

(Svédország lakossága 1960-ban 7,5 millió fő volt, 1990-ben 8,5 millió fő, 2020-ban pedig már 10,3 millió, miközben 1990 után Európára inkább népességcsökkenés volt jellemző.)

Az, hogy a bűnbandák toborzásának célpontjai elsősorban második generációs bevándorlók, világosan mutatja, hogy a mostani negatív fejlemények egyik legfőbb oka az integráció kudarca. Egyesek úgy vélik, hogy bár a szavak és a törvények szintjén a svéd társadalom befogadó közösség képét mutatja, valójában az „őshonos” svédek nem engedik be maguk közé a más kultúrákból érkezetteket, ezért párhuzamos társadalmak alakulnak ki.

Ulf Kristersson svéd kormányfő említett szeptember végi drámai beszédében egyértelműen ki is mondta: az elszabadult erőszakért

a felelőtlen bevándorlási politika és a sikertelen integráció felelős.

Kristersson jobbközép Mérsékelt Pártja a bevándorlásellenes Svéd Demokraták külső támogatásával kormányoz. A radikális jobboldali párt jelenleg 23-24 százalékkal második a közvélemény-kutatásokban, a Mérsékelt Pártot is megelőzve. A párt népszerűsége a 2015-ös migránsválság előtt a 10 százalék körüli tartományban mozgott, majd a bevándorlók akkori tömeges beáramlása – Németország mellett Svédország volt a menekültek másik fontos célpontja – hirtelen 20 százalék fölé röpítette őket, amely szinten azóta tartósan berendezkedtek. A párt ugyan egyoldalúan kizárólag a bevándorlást és a bevándorlókat okolja az egyre durvább erőszakért, de abban minden párt egyetért, hogy a migránsok integrációja nem kifejezett sikertörténet.

A bűnözés leginkább a svéd nagyvárosokat (Stockholm, Malmö, Uppsala, Gothenburg), különösen azok bizonyos külvárosait érinti, amelyekben jellemzően bevándorlók élnek, nagy a szegénység és a munkanélküliség. A rendőrség számos úgynevezett sebezhető körzetet (utsatta) azonosított; bár ezekben a teljes svéd lakosság csak mintegy 5 százaléka él, az erőszakos bűnügyek nagy része ide koncentrálódik.

A feszültségeket élezi, hogy a nagyfokú állami újraelosztásról ismert Svédországban

az utóbbi években látványosan kinyílt az olló a gazdagabb és szegényebb rétegek között, és egyre nyilvánvalóbbá váltak a társadalmi egyenlőtlenségek.

A jövedelmi egyenlőtlenségek 40 évre nem látott szintre emelkedtek. A svéd baloldal arra is rámutat, hogy a svéd jóléti rendszer egyes elemeit magánkézbe adták, ami rosszabb szolgáltatásokhoz vezetett, különösen a hátrányos helyzetű területeken. A kórházak, iskolák, idősotthonok privatizálása elsősorban a Mérsékelt Párt 2006 és 2014 közötti kormányzása idejére tehető.

